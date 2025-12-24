Mumbai vs Sikkim And Andhra vs Delhi Live Score Update: विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) का आगाज हो चुका है. पहले ही दिन क्रिकेट फैंस को जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है. इस टूर्नामेंट में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Indian National Cricket Team) के लिए इंटरनेशनल मैच खेले कई खिलाड़ी खेल रहे हैं. इस बीच रोहित शर्मा (Rohit Sharma) मुंबई (Mumbai) के लिए और दिल्ली (Delhi) के लिए विराट कोहली (Virat Kohli) भी खेल रहे हैं. टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में दिल्ली और मुंबई की टीमें मैदान पर उतरीं और दोनों ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. विराट की टीम दिल्ली का मैच आंध्रप्रदेश से है. वहीं रोहित शर्मा की टीम मुंबई का मुकाबला सिक्किम के साथ है. नीचे लिंक पर क्लिक कर लाइव स्कोरकार्ड देख सकते हैं.

