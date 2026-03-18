LPG Heist in Bhopal Video: भोपाल में रिटायर्ड जज के घर चोरी, गैस संकट के बीच बाइक सवार बदमाश 4 सिलेंडर ले उड़े, CCTV में कैद हुई वारदात

Bike-Borne Men Caught on Camera Stealing 4 LPG Cylinders in Bhopal (Photo Credits: X/@Benarasiyaa)

LPG Heist in Bhopal Video: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मंगलवार, 17 मार्च की रात तीन अज्ञात बदमाशों ने एक सेवानिवृत्त जज और वरिष्ठ अधिवक्ता के आवास को निशाना बनाते हुए वहां से चार एलपीजी (LPG) सिलेंडर चोरी कर लिए. यह पूरी घटना घर के पास लगे निजी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

तड़के 3:30 बजे दिया वारदात को अंजाम

सीसीटीवी फुटेज के शुरुआती विश्लेषण से पता चला है कि यह घटना बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे की है. तीन नकाबपोश बदमाश एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर सवार होकर कॉलोनी में दाखिल हुए. फुटेज में देखा जा सकता है कि एक आरोपी बाइक स्टार्ट करके बाहर ही खड़ा रहा, जबकि अन्य दो साथी परिसर के अंदर घुसे और वहां रखे भारी-भरकम सिलेंडरों को बाहर निकाला. यह भी पढ़े: Mumbai Gas Crisis: मुंबई में गैस संकट से हाहाकार, 20% होटल-रेस्टोरेंट बंद, समाधान के लिए ‘AHAR’ ने पेट्रोलियम मंत्री को लिखा पत्र

भोपाल में रिटायर्ड जज के घर चोरी

Men on a bike stole 4 LPG cylinders from the residence of a retired judge in Bhopal district of Madhya Pradesh. pic.twitter.com/YRm49Luvwv — Piyush Rai (@Benarasiyaa) March 18, 2026

एक ही बाइक पर लाद लिए चार सिलेंडर

हैरानी की बात यह है कि चोरों ने एक ही मोटरसाइकिल पर चारों भरे हुए गैस सिलेंडर लोड किए और संतुलन बनाते हुए मौके से फरार हो गए. शिकायतकर्ता के अनुसार, यह चोरी तब हुई जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे. यह घटना एक ऐसे सुरक्षित आवासीय क्षेत्र में हुई है जहां निजी सुरक्षा गार्ड नियमित रूप से गश्त करते हैं. इस दुस्साहसी चोरी के बाद स्थानीय निवासियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

पुलिस जांच और संभावित सुराग

भोपाल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत चोरी का मामला दर्ज किया है. जांच अधिकारियों का मानना है कि आरोपियों ने वारदात से पहले इलाके की रेकी की होगी, क्योंकि वे घर के लेआउट से अच्छी तरह वाकिफ लग रहे थे. पुलिस की टीमें अब स्थानीय कबाड़ डीलरों और अवैध गैस रिफिलिंग केंद्रों की जांच कर रही हैं, जहां चोरी के सिलेंडर बेचे जाने की आशंका है.

वरिष्ठ जांच अधिकारी के मुताबिक, "हम फुटेज में दिख रही मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रैक कर रहे हैं. हालांकि संदिग्धों ने मास्क पहने हुए थे, लेकिन उनकी कद-काठी और बाइक पर मौजूद विशिष्ट निशानों से महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं." पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.