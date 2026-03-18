Silver Rate Today (Photo Credits: Pexels)

Silver Rate Today, March 18, 2026: चांदी की कीमतों में उछाल, 18 मार्च को दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में क्या हैं दाम? जानें ताज़ा अपडेट भारतीय सर्राफा बाजार में आज, 18 मार्च 2026 को चांदी की कीमतों में मामूली बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. बुधवार को घरेलू बाजार में चांदी के दाम पिछले दिन के मुकाबले लगभग 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गए हैं. वैश्विक बाजार में आए बदलावों का असर स्थानीय कीमतों पर साफ देखा जा रहा है. आज दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख केंद्रों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत 2,75,100 रुपये के स्तर पर पहुंच गई है.

प्रमुख शहरों में आज के ताजा भाव

देश के अलग-अलग हिस्सों में लॉजिस्टिक्स और स्थानीय टैक्स के कारण कीमतों में अंतर बना हुआ है. विशेष रूप से दक्षिण भारतीय बाजारों में चांदी ऊंचे प्रीमियम पर कारोबार कर रही है:

शहर/क्षेत्र चांदी का भाव (प्रति किलोग्राम) चेन्नई, हैदराबाद, केरल 2,80,100 रुपये दिल्ली, मुंबई 2,75,100 रुपये बेंगलुरु, कोलकाता 2,75,100 रुपये अहमदाबाद, पुणे 2,75,100 रुपये

बाजार का प्रदर्शन और उतार-चढ़ाव

मार्च के महीने में चांदी की कीमतों में काफी अस्थिरता देखी गई है. महीने की शुरुआत में 2 मार्च को चांदी 3,15,000 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद इसमें बड़ी गिरावट दर्ज की गई. इस सप्ताह की शुरुआत में 16 मार्च को चांदी 2,70,000 रुपये के मासिक निचले स्तर पर आ गई थी. आज की 100 रुपये की मामूली बढ़ोत्तरी बाजार में स्थिरता के संकेत दे रही है.

विश्लेषकों की राय और भविष्य के संकेत

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि प्रति ग्राम 0.10 रुपये की यह बढ़त फिलहाल एक सुधार (Correction) के रूप में देखी जा रही है. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और औद्योगिक मांग में बदलाव चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं. आने वाले दिनों में फेडरल रिजर्व के फैसलों और अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक स्थितियों पर निवेशकों की नजर रहेगी, जिससे कीमतों की अगली दिशा तय होगी.

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले स्थानीय बाजार के भाव और शुद्धता के मानकों की अच्छी तरह जांच कर लें.