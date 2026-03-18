Petrol Price Today: भारत के लिए बड़ी राहत! जंग के बीच पेट्रोल की कीमतें स्थिर, जानें आज दिल्ली, मुंबई और आपके शहर में क्या हैं ताज़ा दाम

Representative Image

Petrol Price Today, March 18, 2026: भारतीय तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने बुधवार, 18 मार्च 2026 को पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू स्तर पर कीमतों का स्थिर रहना आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की बात है. देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर पर टिका हुआ है, जबकि आर्थिक राजधानी मुंबई में इसकी कीमत 103.54 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है.

प्रमुख शहरों में आज के पेट्रोल रेट

भारत के विभिन्न राज्यों में स्थानीय वैट (VAT) और माल ढुलाई शुल्क के कारण पेट्रोल की कीमतों में अंतर होता है. आज के प्रमुख शहरों के दाम इस प्रकार हैं:

दिल्ली: 94.77 रुपये प्रति लीटर.

94.77 रुपये प्रति लीटर. मुंबई: 103.54 रुपये प्रति लीटर.

103.54 रुपये प्रति लीटर. चेन्नई: 100.80 रुपये प्रति लीटर.

100.80 रुपये प्रति लीटर. कोलकाता: 105.45 रुपये प्रति लीटर.

105.45 रुपये प्रति लीटर. बेंगलुरु: 102.99 रुपये प्रति लीटर.

102.99 रुपये प्रति लीटर. हैदराबाद: 107.46 रुपये प्रति लीटर.

107.46 रुपये प्रति लीटर. लखनऊ: 94.72 रुपये प्रति लीटर.

94.72 रुपये प्रति लीटर. नोएडा: 94.90 रुपये प्रति लीटर.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का उछाल

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी दबाव देखा जा रहा है. पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' में आपूर्ति बाधित होने की वजह से ब्रेंट क्रूड 103 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है. गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत से अब तक ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 40% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो एक समय 136.56 डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी.

घरेलू बाजार पर प्रभाव और ओएमसी की स्थिति

भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% से अधिक हिस्सा आयात करता है, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. हालांकि, इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी सरकारी कंपनियों ने फिलहाल खुदरा कीमतों को स्थिर रखा है. विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियां बढ़े हुए खर्च का बोझ खुद उठा रही हैं ताकि आम जनता को महंगाई के झटके से बचाया जा सके.

फिलहाल, पिछले लंबे समय से पेट्रोल की कीमतों में कोई बड़ा संशोधन नहीं देखा गया है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले समय में बाजार पर कड़ी नजर रखना जरूरी होगा.

.