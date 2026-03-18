Bihar Board Result 2026: छात्रों के लिए खुशखबरी! बिहार बोर्ड आज करेगा 10वीं-12वीं रिजल्ट की तारीख का ऐलान? ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

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Bihar Board Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. बोर्ड आज या कल में आधिकारिक तौर पर रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय का ऐलान कर सकता है. ताजा रिपोर्टों के अनुसार, इंटर (12वीं) का रिजल्ट 20 से 25 मार्च के बीच आने की प्रबल संभावना है, जबकि मैट्रिक (10वीं) का परिणाम इसके कुछ दिनों बाद यानी मार्च के अंतिम सप्ताह तक जारी किया जा सकता है.

टॉपर्स का भौतिक सत्यापन जारी

नतीजे घोषित करने से पहले बिहार बोर्ड अपनी मानक प्रक्रिया के तहत 'टॉपर्स वेरिफिकेशन' कर रहा है. इसके तहत संभावित टॉपर्स को बोर्ड मुख्यालय बुलाया जाता है, जहां उनका इंटरव्यू लिया जाता है और उनकी लिखावट (handwriting) का मिलान किया जाता है. यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जो इस बात का संकेत है कि परिणाम अब किसी भी समय जारी किए जा सकते हैं. यह भी पढ़े: SGBAU Result 2026 OUT: संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय ने जारी किए यूजी-पीजी विंटर सेशन के परिणाम, sgbau.ucanapply.com पर ऐसे करें मार्कशीट डाउनलोड

सबसे पहले आएगा इंटर का परिणाम

बिहार बोर्ड की परंपरा रही है कि वह देश के अन्य शिक्षा बोर्डों की तुलना में सबसे पहले नतीजे जारी करता है. इस साल भी 12वीं की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी के बीच और 10वीं की परीक्षा 17 से 25 फरवरी के बीच संपन्न हुई थी. बोर्ड सबसे पहले इंटरमीडिएट के तीनों स्ट्रीम (साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स) का रिजल्ट एक साथ जारी करेगा, जिसके बाद मैट्रिक के नतीजे आएंगे.

आधिकारिक वेबसाइट और क्रैश का विकल्प

रिजल्ट जारी होने के बाद भारी ट्रैफिक के कारण अक्सर बोर्ड की मुख्य वेबसाइट स्लो हो जाती है. ऐसी स्थिति में छात्र निम्नलिखित पोर्टल पर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं.

biharboardonline.bihar.gov.in

results.biharboardonline.com

secondary.biharboardonline.com

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

छात्रों को अपना परिणाम देखने के लिए अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रोल कोड और रोल नंबर की आवश्यकता होगी. प्रक्रिया इस प्रकार है.

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर 'BSEB Intermediate/Matric Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल कोड, रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.

'View Result' बटन पर क्लिक करें.

आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे भविष्य के लिए डाउनलोड या प्रिंट कर लें.

पिछले साल बोर्ड ने 23 से 25 मार्च के बीच नतीजे घोषित किए थे. इस बार भी मूल्यांकन कार्य तेजी से पूरा होने के कारण बोर्ड अपना ही रिकॉर्ड दोहराने की तैयारी में है.