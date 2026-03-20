Silver Rate Today, March 20, 2026: चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, एक महीने के निचले स्तर पर पहुंचे दाम; जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर का भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Silver Rate Today, March 20, 2026: भारतीय बुलियन मार्केट (Indian Bullion Market) में शुक्रवार, 20 मार्च 2026 को चांदी की कीमतों (Silver Rates) में जोरदार गिरावट देखने को मिली. अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Bullion Market) में आए सुधार (करेक्शन) के चलते घरेलू बाजार में चांदी के दाम एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. दिल्ली (Delhi) और मुंबई (Mumbai) जैसे प्रमुख महानगरों में चांदी की कीमत गिरकर 2,59,900 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. इस महीने की शुरुआत में देखी गई रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद यह निवेशकों के लिए एक बड़ा बदलाव है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ और नोएडा सहित प्रमुख शहरों में आज के चांदी के ताजा भाव देखें. यह भी पढ़ें: Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच बाजार में स्थिरता, जानें अपने शहर में आज का ताजा रेट

प्रमुख शहरों में चांदी के भाव (प्रति किलोग्राम)

देश के विभिन्न शहरों में चांदी की कीमतों में गिरावट का असर साफ देखा जा रहा है. दक्षिण भारतीय शहरों में चेन्नई और हैदराबाद में भाव अन्य शहरों की तुलना में थोड़े अधिक बने हुए हैं.

शहरवार रेट लिस्ट (20 मार्च 2026):

शहर चांदी की कीमत (प्रति किलोग्राम) दिल्ली ₹ 2,59,900 मुंबई ₹ 2,59,900 चेन्नई ₹ 2,64,900 हैदराबाद ₹ 2,64,900 बेंगलुरु ₹ 2,59,900 अहमदाबाद ₹ 2,59,900 कोलकाता ₹ 2,59,900 पुणे ₹ 2,59,900

गिरावट के मुख्य कारण: डॉलर की मजबूती और मुनाफावसूली

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी की कीमतों पर पड़ रहे इस दबाव के पीछे दो प्रमुख कारण हैं. पहला, निवेशकों द्वारा ऊंचे स्तरों पर की जा रही 'प्रोफिट बुकिंग' (मुनाफावसूली) और दूसरा, अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना. डॉलर इंडेक्स में मजबूती के कारण वैश्विक खरीदारों के लिए चांदी जैसी कमोडिटी महंगी हो जाती है, जिससे इसकी मांग में कमी आती है.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व का रुख

चांदी की कीमतों में आई इस मंदी का एक बड़ा कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व का 'हॉकिश' (कड़ा) रुख भी है. हाल ही में आए आर्थिक आंकड़ों में मुद्रास्फीति उम्मीद से अधिक रही है, जिसके बाद फेड ने संकेत दिया है कि ब्याज दरों में कटौती को भविष्य के लिए टाला जा सकता है. उच्च ब्याज दरों की संभावना ने डॉलर को मजबूती दी है, जो चांदी जैसे 'नॉन-यील्डिंग' एसेट्स (बिना ब्याज वाली संपत्ति) के लिए नकारात्मक संकेत है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति

वैश्विक मंच पर स्पॉट सिल्वर की कीमतें गिरकर लगभग 72.42 डॉलर प्रति औंस पर आ गई हैं। यह इस महीने के उच्चतम स्तर से लगभग 21% की भारी गिरावट है. हालांकि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव आमतौर पर कीमती धातुओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन वर्तमान में डॉलर की मजबूती इस 'सेफ-हेवन' मांग पर भारी पड़ रही है.

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और अस्थिरता देखी जा सकती है, इसलिए निवेशकों को वैश्विक घटनाक्रमों पर पैनी नजर रखने की सलाह दी गई है.