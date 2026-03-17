SGBAU Result 2026 OUT: संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय ने जारी किए यूजी-पीजी विंटर सेशन के परिणाम, sgbau.ucanapply.com पर ऐसे करें मार्कशीट डाउनलोड

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SGBAU Result 2026 OUT: . संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय (SGBAU) ने विंटर 2025 सत्र की विभिन्न परीक्षाओं के नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने एम.सी.ए. (MCA), एल.एल.बी. (LLB), बी.टेक. केमिकल टेक्नोलॉजी, और एम.एससी. (MSc) के विभिन्न विषयों सहित कई स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के परिणाम जारी किए हैं. परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब विश्वविद्यालय के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल sgbau.ucanapply.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं. यह भी पढ़े: RRB NTPC Admit Card 2026 Out: स्नातक पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया CBT-1 हॉल टिकट, ऐसे करें डाउनलोड

इन प्रमुख पाठ्यक्रमों के परिणाम हुए घोषित

विश्वविद्यालय द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के नियमित (Regular), बैकहॉग और रीवैल्यूएशन (Revaluation) परिणाम उपलब्ध हैं:

विज्ञान एवं तकनीक: MCA (5 वर्ष NEP), MSc (केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, गणित, भौतिकी, प्राणीशास्त्र और वनस्पति विज्ञान).

कॉमर्स एवं मैनेजमेंट: B.Com (CBCS 5th Sem), BBA और BCA (5th Sem), B.Com (Accounting & Finance).

कानून और अन्य: LLB (3 वर्ष और 5 वर्ष के विभिन्न सेमेस्टर), B.Tech (केमिकल टेक्नोलॉजी) और बैचलर ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग.

मार्कशीट डाउनलोड करने की ऑनलाइन प्रक्रिया

छात्र नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

सबसे पहले विश्वविद्यालय की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट sgbau.ucanapply.com पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए 'Result' या 'Click Here to See Result' लिंक पर क्लिक करें.

अपनी परीक्षा का नाम (Exam Name) चुनें.

अपना रोल नंबर या पंजीकरण संख्या (PRN) दर्ज करें.

'Search Result' बटन पर क्लिक करते ही आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.

भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट लें या PDF सेव करें.

त्रुटि होने पर क्या करें?

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन जारी किया गया परिणाम 'अनंतिम' (Provisional) है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी मार्कशीट में दिए गए नाम, अंक और विषय कोड की सावधानीपूर्वक जांच करें. यदि अंकों या व्यक्तिगत विवरण में कोई विसंगति पाई जाती है, तो तुरंत संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से संपर्क करें. मूल अंकतालिकाएं विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित कॉलेजों को जल्द ही भेज दी जाएंगी.

पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) की सुविधा

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय जल्द ही रीवैल्यूएशन और फोटोकॉपी आवेदन के लिए समय सीमा और शुल्क की अधिसूचना जारी करेगा. इसके लिए छात्रों को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा.