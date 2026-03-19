DDU UG & PG Odd Semester Results Out: डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के UG और PG सेमेस्टर के नतीजे घोषित, ddugu.ac.in पर ऐसे चेक करें नतीजे

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DDU UG & PG Odd Semester Results Out: दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 18 मार्च 2026 को घोषित किए गए इन नतीजों में स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र अपना प्रदर्शन देख सकते हैं. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ddugu.ac.in पर जाकर अपना डिजिटल स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

इन पाठ्यक्रमों के परिणाम हुए जारी

विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए परिणामों में बीए (BA), बीएससी (BSc), बीकॉम (BCom), बीबीए (BBA) और बीसीए (BCA) जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों के पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के अंक शामिल हैं. इसके साथ ही एमए (MA) और एमएससी (MSc) जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर के नतीजे भी पोर्टल पर लाइव कर दिए गए हैं. यह भी पढ़े: JAC Board 12th Arts Result 2025 Out: झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स के परिणाम जारी, देव तिवारी ने किया टॉप, jacresults.com पर चेक करें नतीजे

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC ID) अनिवार्य

इस बार के परीक्षा परिणामों में एक महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव किया गया है. विश्वविद्यालय ने परिणाम प्रणाली को 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' (ABC) से जोड़ दिया है. विशेष रूप से प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपना परिणाम एबीसी आईडी (ABC ID) से जुड़े पोर्टल के माध्यम से ही चेक करें. जिन छात्रों की आईडी सही ढंग से लिंक नहीं है, उन्हें परिणाम देखने में असुविधा हो सकती है.

रिजल्ट चेक करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

छात्र नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं:

विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ddugu.ac.in पर जाएं. होमपेज पर उपलब्ध "Results" सेक्शन पर क्लिक करें. अपने संबंधित कोर्स और सेमेस्टर (UG या PG Odd Semester) का चयन करें. अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक क्रेडेंशियल दर्ज करें. विवरण सबमिट करें और अपना परिणाम स्क्रीन पर देखें. भविष्य के संदर्भ के लिए अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट ले लें.

त्रुटि होने पर क्या करें?

विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपनी मार्कशीट में दिए गए विवरणों, जैसे नाम, रोल नंबर और अंकों की सावधानीपूर्वक जांच करें. यदि किसी छात्र को अपने स्कोरकार्ड में कोई विसंगति या त्रुटि नजर आती है, तो उन्हें तुरंत विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग या परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से संपर्क करना चाहिए.

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, शेष बचे हुए अन्य पाठ्यक्रमों के परिणाम भी आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे. छात्रों को अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने का सुझाव दिया गया है.