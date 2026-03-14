RRB NTPC Admit Card 2026 Out: स्नातक पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया CBT-1 हॉल टिकट, ऐसे करें डाउनलोड

RRB officially released the NTPC Graduate CBT 1 admit cards (Photo Credits: rrb.digialm.com)

मुंबई. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आज, 14 मार्च 2026 से नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (NTPC) स्नातक स्तर की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT 1) के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बोर्ड के मानक नियमों के अनुसार, हॉल टिकट उम्मीदवार की निर्धारित परीक्षा तिथि से ठीक चार दिन पहले जारी किए जा रहे हैं. देशव्यापी परीक्षा का पहला चरण सोमवार, 16 मार्च से शुरू होने जा रहा है. जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 16, 17 और 18 मार्च को है, वे अब अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार अपने संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी (जैसे आरआरबी चंडीगढ़, मुंबई या चेन्नई) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. दस्तावेज एक्सेस करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने 'रजिस्ट्रेशन नंबर' और 'जन्म तिथि' (पासवर्ड के रूप में) का उपयोग करके लॉगिन करना होगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट अनिवार्य है. इसमें रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, शिफ्ट का समय और रिपोर्टिंग निर्देश जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं. यह भी पढ़े: CTET Admit Card 2026 OUT: सीटीईटी के दोनों पेपर का एडमिट कार्ड जारी, आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर ऐसे करें अपना हॉल टिकट डाउनलोड

परीक्षा तिथियां और शिफ्ट का समय

स्नातक पदों (CEN 06/2025) के लिए सीबीटी 1 का आयोजन 16 मार्च से 27 मार्च 2026 के बीच विभिन्न तिथियों पर किया जाएगा. बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को देखते हुए परीक्षा प्रतिदिन तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी:

शिफ्ट 1: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक (रिपोर्टिंग: सुबह 7:30 बजे)

शिफ्ट 2: दोपहर 12:45 बजे से 2:15 बजे तक (रिपोर्टिंग: सुबह 11:15 बजे)

शिफ्ट 3: शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक (रिपोर्टिंग: दोपहर 3:00 बजे)

महत्वपूर्ण टिप: उम्मीदवार केवल "सिटी इंटिमेशन स्लिप" के भरोसे न रहें. परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए औपचारिक "ई-कॉल लेटर" (E-Call Letter) ही मान्य होगा.

परीक्षा के दिन के लिए अनिवार्य नियम

आरआरबी ने पहचान सत्यापन के संबंध में सख्त एडवायजरी जारी की है. आधार-सक्षम बायोमेट्रिक सत्यापन (Aadhaar-enabled biometric verification) अनिवार्य होने के कारण सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपना मूल आधार कार्ड (Original Aadhaar Card) साथ लाना होगा. आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी या स्कैन की गई छवियां स्वीकार नहीं की जाएंगी. इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी और एक हालिया पासपोर्ट आकार का फोटो भी साथ रखना चाहिए.

भर्ती प्रक्रिया और अगला चरण

इस भर्ती अभियान का लक्ष्य स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट जैसे उच्च मांग वाले पदों पर 5,810 स्नातक स्तरीय रिक्तियों को भरना है. सीबीटी 1 एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग चरण है, जिसमें सामान्य जागरूकता, गणित और रीजनिंग के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. इसमें सफल होने वाले उम्मीदवार सीबीटी 2 के लिए पात्र होंगे. बोर्ड द्वारा अंडरग्रेजुएट पदों (CEN 07/2025) के लिए परीक्षा कार्यक्रम अलग से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके मई 2026 में होने की संभावना है.