IND vs AFG, Only Test Day 2 Match Scorecard: भारत ने पहली पारी में बनाए 564 रन, शुभमन गिल और केएल राहुल ने जड़े शतक; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

शुभमन गिल और केएल राहुल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, Only Test Match Scorecard Update: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा हैं. भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) संभाल रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कप्तानी हश्मतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में हैं. इस मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें अपने प्रमुख खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी हैं.

भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा. भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया. शुभमन गिल, केएल राहुल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने शानदार पारियां खेलीं. वहीं अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम सफी ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए.

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard)

इस मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम का आगाज अच्छा रहा और टीम ने पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े. इसके बाद केएल राहुल, साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने बड़ी साझेदारियां कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम ने 127 ओवर में 8 विकेट खोकर 564 रन बना लिए. भारत की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 126 रनों की शानदार पारी खेली. इस शानदार पारी के दौरान शुभमन गिल ने 177 गेंदों पर 15 चौके और 1 छक्का लगाया. शुभमन गिल के अलावा केएल राहुल ने 100 रन, साई सुदर्शन ने 81 रन और ऋषभ पंत ने 81 रन बनाए.

दूसरी तरफ, अफगानिस्तान को सबसे बड़ी सफलता मोहम्मद सलीम सफी ने दिलाई. उन्होंने 6 विकेट अपने नाम किए. अफगानिस्तान की ओर से जियाउर रहमान शरीफी और हश्मतुल्लाह शाहिदी ने 1-1 विकेट हासिल किया. अफगानिस्तान की टीम भारत के विशाल स्कोर के जवाब में संघर्ष करती नजर आ रही हैं.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

भारत की बल्लेबाजी: 564/8, 127 ओवर (यशस्वी जायसवाल 24 रन, केएल राहुल 100 रन, साई सुदर्शन 81 रन, शुभमन गिल 126 रन, ऋषभ पंत 81 रन, ध्रुव जुरेल 19 रन, वॉशिंगटन सुंदर नाबाद 52 रन, मानव सुथार 28 रन, मोहम्मद सिराज 22 रन और कुलदीप यादव नाबाद 9 रन.)

अफगानिस्तान की गेंदबाजी: (मोहम्मद सलीम सफी 6 विकेट, जियाउर रहमान शरीफी 1 विकेट और हश्मतुल्लाह शाहिदी 1 विकेट.)

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.