Mumbai News: वर्ली NSCI डोम में म्यूजिक कंसर्ट के दौरान अत्यधिक शराब सेवन से 28 वर्षीय लॉ स्टूडेंट की मौत, पुलिस जांच में जुटी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Mumbai News: मुंबई के वर्ली इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शनिवार रात एनएससीआई डोम (NSCI Dome) में आयोजित एक लाइव म्यूजिक कंसर्ट के दौरान संदिग्ध रूप से अत्यधिक शराब पीने के कारण एक 28 वर्षीय लॉ स्टूडेंट की मौत हो गई. इसी कार्यक्रम में शामिल हुई एक महिला की भी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ताड़देव पुलिस ने इस दुखद घटना के सही कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आधिकारिक जांच शुरू कर दी है.

इलाज के दौरान तोड़ा दम

मृतक की पहचान माहिम के रहने वाले ऋषभ गांगुर्डे के रूप में हुई है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, भारी भीड़ वाले इस म्यूजिक इवेंट के दौरान या तुरंत बाद ऋषभ ने स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जटिलताओं की शिकायत की थी. उन्हें तुरंत इलाज के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नायर अस्पताल भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट होगी. यह भी पढ़े: Mumbai News: तलाक विवाद के बीच रेलवे इंजीनियर ने इंस्टाग्राम पर पत्नी की Private Photos की पोस्ट, मामले में FIR दर्ज

एक महिला भी अस्पताल में भर्ती

इसी कार्यक्रम में शामिल हुई एक अन्य महिला को भी शराब (बियर और व्हिस्की) का सेवन करने के बाद स्वास्थ्य संबंधी ऐसी ही गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उन्हें इलाज के लिए जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चिकित्सा अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अब उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है.

मुंबई क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त जांच

एनएससीआई डोम के अधिकार क्षेत्र वाले ताड़देव पुलिस स्टेशन की टीम इस पूरे मामले की जांच का नेतृत्व कर रही है. घटना की गंभीरता को देखते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी तथ्यों की पुष्टि करने और जानकारी जुटाने के लिए कंसर्ट स्थल और दोनों अस्पतालों में पहुंचे हैं.

एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में अब तक मादक पदार्थों (ड्रग्स) के इस्तेमाल का कोई कोण सामने नहीं आया है. जांचकर्ता अंतिम चिकित्सा और फोरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रहे हैं.

पिछली घटनाओं के मद्देनजर सतर्कता

यह घटना गोरेगांव के नेस्को (NESCO) एक्जीबिशन सेंटर में 11 अप्रैल को आयोजित एक म्यूजिक कंसर्ट के ठीक दो महीने बाद हुई है, जहां संदिग्ध ड्रग ओवरडोज के कारण मैनेजमेंट के दो छात्रों की मौत हो गई थी. उस मामले में पुलिस ने जांच के बाद छात्र और स्थानीय तस्करों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया था. हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वर्ली की घटना का ड्रग्स से जुड़े होने का कोई सबूत फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा और प्रबंधन के स्तर पर हर पहलू की गहन जांच की जा रही है.