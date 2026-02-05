CTET Admit Card 2026 OUT: सीटीईटी के दोनों पेपर का एडमिट कार्ड जारी, आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर ऐसे करें अपना हॉल टिकट डाउनलोड

CTET Admit Card 2026 OUT: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 के फरवरी सत्र के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है. आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट देख और डाउनलोड कर सकते हैं. इस बार बोर्ड ने उम्मीदवारों की भारी संख्या को देखते हुए परीक्षा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किया है.

परीक्षा की नई तारीखें और शिफ्ट

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि 21वीं संस्करण की यह परीक्षा पहले केवल 8 फरवरी को होनी थी, लेकिन अब यह 7 और 8 फरवरी 2026 को दो दिनों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा पेन-एंड-पेपर (ऑफलाइन) मोड में देश के 140 शहरों में होगी. CBSE Admit Card 2026 Out: 10वीं और 12वीं परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, cbse.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

पेपर-II (प्रारंभिक): सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक.

पेपर-I (प्राथमिक): दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर 'CTET Feb 2026 Admit Card' के लिंक पर क्लिक करें.

अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

सिक्योरिटी पिन भरकर 'सबमिट' बटन दबाएं.

स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें.

परीक्षा केंद्र के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे रिपोर्टिंग समय से कम से कम 120 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचें.

अनिवार्य दस्तावेज: एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट) साथ लाना अनिवार्य है.

प्रतिबंधित वस्तुएं: परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बैग या नीले/काले बॉलपॉइंट पेन के अलावा कोई अन्य स्टेशनरी ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

विसंगति होने पर क्या करें?

यदि एडमिट कार्ड में उम्मीदवार के नाम, फोटो, हस्ताक्षर या अन्य विवरण में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उन्हें तुरंत CBSE CTET यूनिट से संपर्क करना चाहिए. हेल्पलाइन या ईमेल के माध्यम से समय रहते सुधार कराना आवश्यक है, अन्यथा परीक्षा केंद्र पर प्रवेश में समस्या हो सकती है.

यह परीक्षा केंद्रीय विद्यालयों (KVs) और जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNVs) जैसे केंद्र सरकार के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए एक अनिवार्य योग्यता है. इसकी वैधता अब जीवन भर के लिए (Lifetime Validity) मान्य है.