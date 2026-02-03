CBSE Admit Card 2026 Out: 10वीं और 12वीं परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, cbse.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

(Photo Credits Twitter)

CBSE Admit Card 2026 Out: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड (हॉल टिकट) आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. जो छात्र इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, वे अपना एडमिट कार्ड सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर देख सकते हैं.

10-12 वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से

बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा 10 और 12 दोनों की मुख्य परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. नियमित छात्रों (Regular Students) को उनके संबंधित स्कूलों द्वारा एडमिट कार्ड वितरित किए जाएंगे, जबकि निजी छात्र (Private Candidates) इसे सीधे ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं. यह भी पढ़े: CMAT 2026 Admit Card Out: NTA ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट के लिए जारी किया एडमिट कार्ड; cmat.nta.nic.in पर ऐसे करें हॉल टिकट डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आवश्यक क्रेडेंशियल्स

छात्रों और स्कूलों को एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित विवरणों की आवश्यकता होगी:

आवेदन संख्या (Application Number)

जन्म तिथि (Date of Birth)

पिछला रोल नंबर और वर्ष (यदि लागू हो)

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

यदि आप एक निजी छात्र हैं या स्कूल प्रशासन से हैं, तो आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर 'Admit Card for Candidates 2026' या 'Pariksha Sangam' पोर्टल के लिंक पर क्लिक करें.

एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपना 'एप्लीकेशन नंबर' और 'डेट ऑफ बर्थ' दर्ज करनी होगी.

विवरण सबमिट करने के बाद, आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा.

इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए कम से कम दो रंगीन प्रिंटआउट निकाल लें.

नियमित और निजी छात्रों के लिए अलग नियम

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नियमित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को खुद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा नहीं दी गई है. स्कूलों को अपने आधिकारिक लॉग-इन आईडी के माध्यम से परीक्षा संगम पोर्टल (parikshasangam.cbse.gov.in) से छात्रों के हॉल टिकट डाउनलोड करने होंगे. इसके बाद स्कूल के प्रधानाचार्य उन पर हस्ताक्षर और मुहर लगाएंगे, जिसके बाद ही ये वैध माने जाएंगे. दूसरी ओर, निजी परीक्षार्थी सीधे वेबसाइट से अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं.

परीक्षा कार्यक्रम और महत्वपूर्ण विवरण

सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर मार्च और अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेंगी. एडमिट कार्ड में छात्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, विषय कोड, परीक्षा की तारीखें और शिफ्ट का समय जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल होते हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड मिलते ही सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. यदि किसी विवरण में कोई त्रुटि हो, तो उसे तुरंत स्कूल प्रशासन या बोर्ड को सूचित करें ताकि समय रहते सुधार किया जा सके.