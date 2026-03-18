Jasprit Bumrah Stats In IPL: आईपीएल में जसप्रीत बुमराह के नाम दर्ज हैं कई बड़े रिकॉर्ड, यहां देखें अहम रिकॉर्ड्स, उपलब्धियां और अन्य आंकड़े

जसप्रीत बुमराह (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के नए सीजन का इंतजार कर रहे क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. इस बार भी टूर्नामेंट में 10 टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी. चुनावी कार्यक्रमों को देखते हुए बीसीसीआई पहले चरण में सिर्फ शुरुआती 20 दिनों का शेड्यूल जारी कर सकता है. माना जा रहा है कि टूर्नामेंट का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद (Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad) के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर मैदान पर उतरेगी. यह भी पढ़ें: Abhishek Sharma Stats In IPL: आईपीएल में अभिषेक शर्मा के दमदार आंकड़े, सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर ने बनाए कई बड़े रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. मुंबई इंडियंस अपने अभियान का आगाज 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ करेगी. टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक बार फिर अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूती देने की कोशिश करेंगे. हाल ही में खेले गए टी-20 विश्व कप 2026 में भी बुमराह ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था.

मुंबई इंडियंस से दो बार पांच विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह आईपीएल में दो बार पांच विकेट हॉल लेने वाले मुंबई इंडियंस के इकलौते गेंदबाज हैं. उन्होंने आईपीएल 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट लिए थे. इसके बाद आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 21 रन देकर 5 विकेट हासिल किए. दोनों ही प्रदर्शन बेहद शानदार माने जाते हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट

जसप्रीत बुमराह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं. उन्होंने इस टीम के खिलाफ 19 मैचों में 19.03 की औसत से 29 विकेट लिए हैं. संदीप शर्मा ने भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 29 विकेट लिए हैं. साल 2024 में बुमराह आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पांच विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे. इससे पहले इस टीम के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2015 में आशीष नेहरा ने 4 विकेट देकर किया था.

आईपीएल इतिहास के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में शामिल

जसप्रीत बुमराह आईपीएल इतिहास के उन चुनिंदा गेंदबाजों में शामिल हैं जिन्होंने 150 से ज्यादा विकेट लिए हैं. उन्होंने अब तक 145 मैचों में 22.02 की औसत और 7.24 की इकॉनमी रेट से कुल 183 विकेट लिए हैं. पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने भी आईपीएल में 183 विकेट लिए थे. वहीं तेज गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 198 विकेट लिए हैं.

मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा विकेट

जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने इस टीम के लिए 183 विकेट लिए हैं. उनके बाद श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने मुंबई इंडियंस के लिए 170 विकेट लिए थे. बुमराह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा तीन विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज भी हैं और उन्होंने 25 मैचों में कम से कम तीन विकेट हासिल किए हैं. मुंबई इंडियंस ने साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल का खिताब जीता था और जसप्रीत बुमराह इन सभी खिताबी अभियानों में टीम का हिस्सा रहे हैं.