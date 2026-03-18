MS Dhoni Jersey Number Change: एमएस धोनी जर्सी नंबर बदलाव. क्या चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान नंबर 7 छोड़कर पहनेंगे नंबर 8?

MS Dhoni Jersey Number Change: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है, लेकिन उससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. 17 मार्च को उनके आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो ने फैंस के बीच हलचल मचा दी है. इस वीडियो में धोनी अपने प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी को छोड़कर नंबर 8 अपनाने का संकेत देते नजर आ रहे हैं. Orange Cap Winners List In IPL History: आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतने वाले बल्लेबाजों की पूरी सूची, 2008 से 2025 तक इन खिलाड़ियों ने बनाए सबसे ज्यादा रन

वीडियो के साथ कैप्शन था, "Some numbers just stay with you... But today, I am switching to 8", जिसके बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में नए नंबर के साथ मैदान पर उतरेंगे.

एमएस धोनी जर्सी नंबर परिवर्तन संकेत वीडियो

क्या यह प्रमोशनल कैंपेन है या असली बदलाव

हालांकि इस खबर ने फैंस को चौंका दिया है, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे एक मार्केटिंग रणनीति मान रहे हैं. इसके पीछे कुछ अहम कारण बताए जा रहे हैं.

सबसे पहले, वीडियो में दिखाई गई जर्सी नीले रंग की है, जो भारतीय टीम की जर्सी जैसी लगती है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पीले रंग की होती है.

दूसरा, महेंद्र सिंह धोनी "सेवन" नाम के अपने ब्रांड से जुड़े हुए हैं, जो उनके जर्सी नंबर 7 से प्रेरित है. ऐसे में नंबर बदलना ब्रांड की पहचान पर असर डाल सकता है.

तीसरा, वीडियो में दिया गया संकेत "You will soon find out why" आमतौर पर किसी बड़े विज्ञापन अभियान का हिस्सा होता है.

नंबर 7 का ऐतिहासिक महत्व

महेंद्र सिंह धोनी के लिए नंबर 7 उनकी पहचान रहा है. उन्होंने यह नंबर अपने जन्मदिन 7 जुलाई के कारण चुना था. साल 2004 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से यह नंबर उनके साथ जुड़ा हुआ है.

साल 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर 7 को रिटायर कर दिया था. हालांकि यह नियम इंडियन प्रीमियर लीग पर लागू नहीं होता, फिर भी फैंस के लिए उन्हें किसी और नंबर में देखना मुश्किल होगा.

चेन्नई सुपर किंग्स का नया दौर

इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स बदलाव के दौर से गुजर रही है. टीम ने संजू सैमसन को अपने साथ जोड़ा है.

ऋतुराज गायकवाड़ टीम के स्थायी कप्तान बन चुके हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका अब मेंटॉर-कम-प्लेयर की हो सकती है. संजू सैमसन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.

क्या सच में बदलेगा जर्सी नंबर

फिलहाल यह साफ नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी वास्तव में नंबर 8 जर्सी पहनेंगे या यह सिर्फ एक प्रमोशनल स्टंट है. लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 शुरू होने से पहले ही फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है.

चेन्नई सुपर किंग्स का पहला मुकाबला 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला जाएगा, जहां सभी की नजरें एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी पर होंगी.