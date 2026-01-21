CMAT 2026 Admit Card Out: NTA ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट के लिए जारी किया एडमिट कार्ड; cmat.nta.nic.in पर ऐसे करें हॉल टिकट डाउनलोड

CMAT 2026 Admit Card Out: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बुधवार, 21 जनवरी को कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. जो छात्र इस राष्ट्रीय स्तर की प्रबंधन प्रवेश परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे अब अपना हॉल टिकट NTA की आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

25 जनवरी को होगी परीक्षा

यह परीक्षा रविवार, 25 जनवरी को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. देश भर के लगभग 120 शहरों में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है. यह भी पढ़े: JAC Board 12th Arts Result 2025 Out: झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स के परिणाम जारी, देव तिवारी ने किया टॉप, jacresults.com पर चेक करें नतीजे

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के चरण

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/CMAT या cmat.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर "CMAT 2026 Admit Card" लिंक पर क्लिक करें.

अपना आवेदन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करें.

स्क्रीन पर प्रदर्शित विवरणों जैसे टेस्ट सेंटर और शिफ्ट के समय की जांच करें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए कम से कम दो स्पष्ट प्रिंटआउट लें.

परीक्षा का समय और आवश्यक दस्तावेज

NTA के अनुसार, CMAT 2026 की परीक्षा सुबह की एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी, जिसका समय 9:00 AM से 12:00 PM तक रहेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी के साथ एक वैध सरकारी फोटो आईडी (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट) जरूर ले जाएं. इसके अतिरिक्त, अटेंडेंस शीट पर चिपकाने के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखना अनिवार्य है.

CMAT 2026: एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम

यह परीक्षा AICTE से मान्यता प्राप्त प्रबंधन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं और कुल अंक 400 हैं. प्रश्न पत्र पांच खंडों में विभाजित है:

क्वांटिटेटिव तकनीक और डेटा इंटरप्रिटेशन (20 प्रश्न) लॉजिकल रीजनिंग (20 प्रश्न) लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन (20 प्रश्न) सामान्य जागरूकता (20 प्रश्न) इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप (20 प्रश्न)

मार्किंग स्कीम: प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर के लिए -1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. अनुत्तरित प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा.

किसी भी त्रुटि के लिए सहायता

NTA ने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे अपने हॉल टिकट पर फोटो, हस्ताक्षर या व्यक्तिगत डेटा की तुरंत जांच कर लें. यदि एडमिट कार्ड में कोई गलती मिलती है, तो उम्मीदवार NTA हेल्प डेस्क से 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या cmat@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं.