Balika Din 2026 Wishes: सावित्रीबाई फुले जयंती पर अपनों संग शेयर करें बालिका दिवस के ये मराठी WhatsApp Messages, Quotes, Facebook Greetings

नई दिल्ली: भारत में आज यानी 3 जनवरी को 'बालिका दिवस' (Balika Din) मनाया जा रहा है. यह विशेष दिन महान समाज सुधारक और शिक्षाविद् सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है. सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है. देश की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्री बाई फुले ने अपना पूरा जीवन महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया. उनके इसी योगदान को सम्मान देने के लिए इस दिन को 'महिला शिक्षण दिवस' के रूप में भी मनाया जाता है.
सावित्रीबाई फुले: आधुनिक शिक्षा की मशाल
3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले ने एक ऐसे दौर में शिक्षा की अलख जगाई जब महिलाओं का पढ़ना-लिखना समाज में अपराध माना जाता था. उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला. उनके संघर्षों का ही परिणाम है कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं.
बालिका दिवस का महत्व
बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना और लड़कियों को उनके मौलिक अधिकारों, विशेषकर शिक्षा के प्रति जागरूक करना है. सावित्रीबाई फुले ने न केवल शिक्षा के लिए काम किया, बल्कि छुआछूत, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी पुरजोर आवाज उठाई.
प्रेरणादायक कोट्स और संदेश
इस अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. लोग एक-दूसरे को प्रेरणादायक संदेश भेजकर सावित्रीबाई फुले की विरासत को याद करते हैं. यहां मराठी के कुछ चुनिंदा कोट्स और संदेश दिए गए हैं:
डिजिटल माध्यम से दें शुभकामनाएं
आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया पर सावित्रीबाई फुले के चित्रों और HD वॉलपेपर्स को साझा करना एक चलन बन गया है. विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर लोग #BalikaDin और #SavitribaiPhuleJayanti के साथ अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं. इन संदेशों के जरिए युवा पीढ़ी को उनके बलिदानों और समाज के प्रति उनके दूरदर्शी नजरिए से परिचित कराया जा रहा है.