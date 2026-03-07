International Women's Day 2026 Wishes: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर इन हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए करें महिलाओं के साहस और उपलब्धियों का सम्मान

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 (Photo Credits: File Image)

International Women's Day 2026 Wishes In Hindi: हर साल 8 मार्च का दिन दुनिया भर में 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' (International Women's Day) के रूप में मनाया जाता है. यह दिन केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि उस संघर्ष और प्रगति का प्रतीक है जो महिलाओं ने अपने अधिकारों, लैंगिक समानता और सम्मानजनक जीवन के लिए किया है. आज के दौर में विज्ञान से लेकर राजनीति, खेल, शिक्षा और कला के हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवा रही हैं. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के पीछे एक लंबा इतिहास है. ऐतिहासिक रूप से, इसकी शुरुआत 1908 में न्यूयॉर्क में महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों के लिए किए गए आंदोलन से मानी जाती है. बाद में, रूसी महिलाओं ने 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के विरोध में महिला दिवस (Women's Day) मनाया. इन आंदोलनों ने वैश्विक स्तर पर महिलाओं की आवाज को मजबूती दी. अंततः, 1975 में संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 8 मार्च को 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' के रूप में आधिकारिक मान्यता प्रदान की.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस केवल शुभकामनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक संकल्प लेने का अवसर है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, जहां हर महिला सुरक्षित, सशक्त और सम्मानित महसूस करे. महिलाओं के साहस और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए आप इन शानदार हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- औरत कभी खिलौना नहीं होती है,

परमात्मा के बाद वो पूजनीय व्‍यक्ति है,

वो नारी ही है जो मौत की गोद में जाकर,

एक नई जिंदगी को जन्‍म देती है.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं

2- नारी सीता, नारी काली,

नारी ही प्रेम करने वाली,

नारी कोमल, नारी कठोर,

नारी बिना नर का कहां छोर.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं

3- औरत संसार की किस्मत है,

फिर भी किस्मत की मारी है,

औरत आज भी जिंदा जलती है,

फिर भी कहलाती कुर्बानी है.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं

4- जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं,

तब सिर्फ एक आदमी शिक्षित होता है,

लेकिन जब आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं,

तब एक पीढ़ी शिक्षित होती है.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं

5- उसका दामन है बड़ा...

दिया उसने अपना प्यार सारा,

कहलाई वो स्त्री, कहलाई वो एक नारी,

बनकर एक आदर्श उसने किया जग में उजियारा.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं

महिला दिवस मनाने का प्राथमिक उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति व्याप्त लैंगिक भेदभाव और असमानता को दूर करना है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब तक महिलाओं को समान अवसर और सुरक्षित वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक सामाजिक विकास अधूरा है. इस वर्ष भी दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को उनके कानूनी और मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है. साथ ही, उन सभी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाए हैं.

हर साल यह दिवस एक विशिष्ट थीम के साथ मनाया जाता है, जो वर्तमान समय की चुनौतियों और समाधानों पर केंद्रित होता है। इस वर्ष का मुख्य ध्येय महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को समाप्त करना, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित करना और कार्यस्थलों पर उन्हें समान वेतन व अवसर प्रदान करने की दिशा में 'तेजी से कार्य करना' (Accelerate Action) है.