Holi Bhai Dooj 2026 Wishes: होली भाई दूज के इन प्यार भरे हिंदी WhatsApp Stickers, GIF Greetings, Quotes के जरिए दें शुभकामनाएं

Holi Bhai Dooj 2026 Wishes in Hindi: रंगों के त्योहार होली की रौनक के बाद, सनातन परंपरा में भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का सम्मान करने के लिए 'होली भाई दूज' (Holi Bhai Dooj) का पर्व मनाया जाता है. इसे 'भ्रातृ द्वितीया' के नाम से भी जाना जाता है. इस साल 05 मार्च 2026 को होली भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है. हालांकि यह दिवाली के समय मनाए जाने वाले भाई दूज (Bhai Dooj) जितना अधिक चर्चित नहीं है, लेकिन इसका आध्यात्मिक और भावनात्मक महत्व किसी भी अन्य त्यौहार से कम नहीं है. हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को होली भाई दूज मनाया जाता है. यह दिन भाई-बहन (Brother-Sister) के बीच के उस अटूट और निस्वार्थ प्रेम को समर्पित है, जिसे सदियों से हमारे समाज में सर्वोच्च स्थान दिया गया है. इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी आरती उतारती हैं और उनकी लंबी आयु व सुखद जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करती हैं. मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा और तिलक से भाई के जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं.
आज के डिजिटल दौर में, यदि आप अपने भाई या बहन से दूर हैं, तो उन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं. होली भाई दूज के इस खास अवसर पर आप इन प्यार भरे हिंदी विशेज, वॉट्सऐप स्टिकर्स, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, कोट्स के जरिए भाई-बहन एक-दूसरे को शुभकामनाएं दे सकते हैं.
इस पावन अवसर पर बहनें विधि-विधान से पूजा की थाली तैयार करती हैं. पूजा में कुमकुम, अक्षत (चावल), दीपक और मिठाई का विशेष महत्व होता है. भाई को तिलक लगाकर और उनकी आरती उतारकर बहनें उनसे सुरक्षा और आशीर्वाद का आदान-प्रदान करती हैं. इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देकर उनके प्रति अपना आभार और संरक्षण का संकल्प व्यक्त करते हैं. भले ही यह त्योहार दिवाली के भाई दूज जैसा विशाल न हो, लेकिन इसका सादगी भरा अंदाज रिश्तों की गहराई को महसूस कराने के लिए काफी है.