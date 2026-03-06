Australia Women vs India Women Only Test Weather Update: पर्थ में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला डे-नाइट टेस्ट में मौसम बनेगा अहम फैक्टर या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें मौसम का हाल

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Only Test Weather Update: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इकलौता टेस्ट मुकाबला आज यानी 6 मार्च 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के वाका ग्राउंड (WACA Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:50 बजे से शुरू होगा. भारत महिला टीम ने इस दौरे की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने वनडे सीरीज में शानदार वापसी करते हुए भारत को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. अब दोनों टीमें दौरे के आखिरी और अहम मुकाबले यानी डे-नाइट टेस्ट मैच में आमने-सामने होंगी. भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Australia Women vs India Women Only Test Key Players To Watch Out: ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच इकलौते टेस्ट में इन स्टार खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

इस दौरे में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और भारत को लगातार दबाव में रखा. वहीं भारत महिला टीम टेस्ट मुकाबले में वापसी करने की कोशिश करेगी. बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और काश्वी गौतम को बेहतर प्रदर्शन करना होगा ताकि ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बल्लेबाजी को रोका जा सके.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs IND W Test Head To Head Record)

महिला टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला टीम के बीच अब तक कुल 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 4 मैच जीते हैं, जबकि भारत महिला टीम को केवल 1 मुकाबले में जीत मिली है. वहीं दोनों टीमों के बीच 7 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं. आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारत के मुकाबले भारी रहा है.

पर्थ का मौसम (Perth Weather Update)

ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला के बीच यह मुकाबला वाका ग्राउंड, पर्थ में खेला जाएगा. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार मैच के दौरान मौसम सामान्यतः साफ रहने की संभावना है और बारिश की संभावना काफी कम है.

मैच के दौरान तापमान लगभग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. दिन के समय हल्की धूप और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है. डे-नाइट टेस्ट होने के कारण शाम के सत्र में गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

अगर मौसम साफ रहता है तो फैंस को पूरे पांच दिन रोमांचक टेस्ट मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS W vs IND W Only Test Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: एलिसा हीली (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, एलिस पेरी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, टहलिया मैकग्राथ, अलाना किंग, डार्सी ब्राउन और जॉर्जिया वेयरहैम.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, काश्वी गौतम, क्रांति गौड़ और अमनजोत कौर.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.