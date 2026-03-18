CIDCO Navi Mumbai Housing Lottery 2026: नवी मुंबई में सिडको का सस्ते दाम में घर पाने का सुनहरा मौका, जानें आवेदन की आखिरी तारीख और जरूरी शर्तें

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Wikipedia)

CIDCO Navi Mumbai Housing Lottery 2026: महाराष्ट्र सरकार के उपक्रम शहर और औद्योगिक विकास निगम (सिडको) ने नवी मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किफायती आवास विकल्पों के लिए अपनी नई हाउसिंग लॉटरी 2026 शुरू कर दी है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के पात्र निवासियों को उनके सपनों का घर उपलब्ध कराना है. नवी मुंबई के तेजी से विकसित होते इलाकों में स्थित इन फ्लैटों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है.

आवेदन की अंतिम तिथि और समय

इच्छुक आवेदक सिडको की आधिकारिक वेबसाइट cidcohomes.com पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मार्च 2026, रात 11:59 बजे (IST) तय की गई है. तकनीकी समस्याओं और अंतिम समय में सर्वर पर बढ़ते दबाव से बचने के लिए आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे समय सीमा से पहले ही अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें. यह भी पढ़े: CIDCO नवी मुंबई हाउसिंग लॉटरी 2026: किफायती घर पाने का आखिरी मौका, 19 मार्च तक करें ऑनलाइन आवेदन; जानें पात्रता और बुकिंग राशि

बुकिंग राशि और पंजीकरण शुल्क

इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदकों को एक निश्चित पंजीकरण शुल्क और श्रेणी के अनुसार बुकिंग राशि जमा करनी होगी.

पंजीकरण शुल्क: 236 रुपये (GST सहित), जो नॉन-रिफंडेबल है.

236 रुपये (GST सहित), जो नॉन-रिफंडेबल है. EWS श्रेणी के लिए बुकिंग राशि: 75,000 रुपये.

75,000 रुपये. LIG (1BHK) के लिए बुकिंग राशि: 1.5 लाख रुपये.

1.5 लाख रुपये. LIG (2BHK) के लिए बुकिंग राशि: 2 लाख रुपये.

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मानदंड)

सिडको लॉटरी के लिए आवेदन करने हेतु कुछ अनिवार्य शर्तें रखी गई हैं.

आवेदक का महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है (डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवश्यक).

आवेदक की पारिवारिक आय निर्धारित EWS या LIG श्रेणियों के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए.

आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे वैध दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.

चयन प्रक्रिया और फ्लैटों का आवंटन

आवेदन स्वीकृत होने के बाद, उम्मीदवारों को बुकिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है, जो आमतौर पर 15 दिनों के लिए खुलती है. इस दौरान आवेदक स्थान, बिल्डिंग और फ्लोर जैसी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर अधिकतम 15 विकल्प चुन सकते हैं. घरों का अंतिम आवंटन पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत ड्रा (Computerized Draw) के माध्यम से किया जाएगा, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करता है.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?