CBSE Board Exams 2026: देशभर में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा आज से, केंद्रों पर एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्रों का पहुंचा शुरू; देखें VIDEO

CBSE Board Exams 2026: देशभर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की सत्र 2025-26 की मुख्य बोर्ड परीक्षाएं आज, 17 फरवरी 2026 से औपचारिक रूप से शुरू हो गई हैं. अहमदाबाद सहित देशभर के परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही छात्रों की चहल-पहल देखी जा रही है. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. पहले दिन कक्षा 10वीं के लिए 'गणित' (बेसिक और स्टैंडर्ड) का महत्वपूर्ण पेपर है, जबकि कक्षा 12वीं के छात्र बायो-टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और शॉर्टहैंड जैसे विषयों की परीक्षा दे रहे हैं.

परीक्षा का समय और रिपोर्टिंग (Exam Timing)

बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे शुरू हुई हैं, जो दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगी. छात्रों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 10:00 बजे से पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए थे क्योंकि 10:00 बजे गेट बंद होने के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है. प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए छात्रों को परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले (सुबह 10:15 बजे) का अतिरिक्त समय दिया गया है. यह भी पढ़े: CBSE Board Exams 2026: 17 फरवरी से शुरू होंगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं, पहले दिन गणित और बायो-टेक्नोलॉजी का पेपर; जानें जरूरी गाइडलाइंस

देशभर में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा आज से

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: The CBSE Class 10 and 12 Board Exams for 2026 commence today. Students started reaching the school. pic.twitter.com/xxNq5J0Y0w — ANI (@ANI) February 17, 2026

छात्रों के लिए अनिवार्य गाइडलाइन्स

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी और स्कूल आईडी कार्ड होना अनिवार्य है. इसके अलावा, छात्रों को केवल निम्नलिखित सामान ले जाने की अनुमति है:

पारदर्शी पाउच में नीले या काले पेन, पेंसिल और अन्य स्टेशनरी.

पारदर्शी पानी की बोतल.

मधुमेह (Diabetes) से पीड़ित छात्रों के लिए विशेष छूट के तहत खाने-पीने का सामान ले जाने की अनुमति दी गई है.

इन चीजों पर है पूर्ण प्रतिबंध

परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस या कैमरा ले जाना पूरी तरह वर्जित है. इसके साथ ही बैग, पर्स, किताबें या किसी भी तरह की लिखित सामग्री केंद्र के बाहर ही जमा करानी होगी.

अहमदाबाद में सुरक्षा और व्यवस्था

अहमदाबाद के विभिन्न स्कूलों में परीक्षा को लेकर विशेष तैयारी की गई है. केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और थर्मल स्कैनिंग के साथ-साथ पहचान पत्रों की गहन जांच के बाद ही छात्रों को अंदर भेजा जा रहा है. अभिभावकों को भी परीक्षा केंद्रों के पास भीड़ न लगाने की सलाह दी गई है ताकि छात्रों को प्रवेश में कोई असुविधा न हो.