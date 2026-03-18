Delhi Fire: दिल्ली के पालम मेट्रो स्टेशन के पास बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 7 की मौत, कई लोग झुलसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी; देखें VIDEO

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Delhi Fire: देश की राजधानी दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम इलाके में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. पालम मेट्रो स्टेशन के पास स्थित श्री राम चौक के पास एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में अचानक भीषण आग लग गई. दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के अधिकारियों के अनुसार, इस दर्दनाक हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. वहीं, कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ घटना का वीडियो

हादसे के समय का एक डरावना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इमारत की खिड़कियों से आग की ऊंची लपटें और काला धुआं निकलता दिखाई दे रहा है. वीडियो में लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते और छतों की ओर भागते नजर आ रहे हैं. दमकल कर्मियों ने लैडर (सीढ़ी) की मदद से ऊपरी मंजिलों पर फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. यह भी पढ़े: Indore Fire Tragedy: इंदौर के बृजेश्वरी एनेक्स इलाके में घर में लगी भीषण आग, 7 लोगों की मौत; VIDEO

दिल्ली में लगी आग

दिल्ली के पालम इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगी, करीब 9 लोगों के फंसे होने की खबर है। 20 से ज्यादा दमकल गाड़ियां बचाव–राहत कार्य में जुटी हैं। pic.twitter.com/O8bz5RKhPA — Sachin Gupta (@Sachingupta) March 18, 2026

सुबह के समय भड़की आग, मची अफरा-तफरी

अग्निशमन विभाग को बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे इमारत में आग लगने की सूचना मिली थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि इमारत में सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. सूचना मिलते ही दमकल की एक दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

जांच के घेरे में आग लगने का कारण

शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच के बाद ही सटीक कारण स्पष्ट हो पाएगा. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इमारत में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम थे और क्या बिल्डिंग बायलॉज का पालन किया गया था.

घायलों की स्थिति और राहत कार्य

हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ की हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है. दिल्ली पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और मलवे में किसी और के दबे होने की संभावना को देखते हुए सर्च ऑपरेशन जारी रखा है. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा सकते हैं.