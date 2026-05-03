Delhi Fire Tragedy: दिल्ली के विवेक विहार में चार मंजिला इमारत में तड़के लगी भीषण आग, नींद में सो रहे 4 लोगों की मौत से मचा कोहराम; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Delhi Fire Tragedy: राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले स्थित विवेक विहार इलाके में रविवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया. यहाँ एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से कम से कम 4 लोगों की जान चली गई है. हादसा उस समय हुआ जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे. सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

हादसे के बाद घटना स्थल के कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में खिड़कियों से निकलती आग की लपटें और इलाके में मची अफरा-तफरी देखी जा सकती है. पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और लोगों को जलती हुई इमारत से दूर रहने की सलाह दी है. यह भी पढ़े : Delhi Fire: दिल्ली के पालम मेट्रो स्टेशन के पास बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 7 की मौत, कई लोग झुलसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी; देखें VIDEO

#WATCH | Delhi: Deputy Commissioner of Police (DCP) for Shahdara District, Rajendra Prasad Meena, says, "Early in the morning, we got a call about a fire. Fire tenders rushed to the spot and brought the fire under control. 3-4 bodies have been recovered from here. We're still… https://t.co/DMzC4DqAON pic.twitter.com/O7VbRrJoOB — ANI (@ANI) May 3, 2026

तड़के सुबह 4 बजे भड़की आग

शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) राजेंद्र प्रसाद मीणा के अनुसार, पुलिस को सुबह लगभग 4 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था. दमकल विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और इमारत के अंदर से 4 शव बरामद किए.

नींद में थे लोग, नहीं मिला संभलने का मौका

हादसा इतना अचानक और भीषण था कि इमारत में रह रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. तड़के का समय होने के कारण अधिकांश लोग सो रहे थे. स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्होंने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. फिलहाल दमकल कर्मी और पुलिस की टीमें अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मलबे में कोई और तो नहीं फंसा है.

परिजनों में शोक की लहर

इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है. अपने परिजनों को खोने के बाद परिवार के लोग गहरे सदमे (शॉक) में हैं. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

जांच के घेरे में आग का कारण

शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, हालांकि पुलिस और दमकल विभाग इसकी विस्तृत जांच कर रहे हैं. जांच इस बात पर भी केंद्रित है कि क्या इमारत में सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था. प्रशासन ने पीड़ितों के परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है.