MPSC Group B Hall Ticket 2026 OUT: एमपीएससी ग्रुप बी हॉल टिकट जारी, mpsc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

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MPSC Group B Hall Ticket 2026 OUT: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने 'महाराष्ट्र कंबाइंड ग्रुप बी (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026' के एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं. इस परीक्षा में शामिल होने वाले पंजीकृत उम्मीदवार आयोग के आधिकारिक पोर्टल mpsc.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, यह राज्य स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा रविवार, 14 जून 2026 को महाराष्ट्र के विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.

हॉल टिकट डाउनलोड करने के मुख्य चरण

उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं: यह भी पढ़े: Tamil Nadu Class 10 Result 2026 Out: तमिलनाडु बोर्ड 10वीं का परिणाम घोषित, 94.31% छात्र हुए पास, tnresults.nic.in पर ऐसे करें चेक

सबसे पहले महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाएं.

होमपेज या कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन में "MPSC Group B Hall Ticket 2026" लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना यूजर आईडी (User ID) और पासवर्ड दर्ज करें.

जानकारी सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा.

भविष्य के संदर्भ और परीक्षा के दिन के लिए हॉल टिकट पीडीएफ डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट ले लें.

एडमिट कार्ड पर दर्ज विवरण की जांच जरूरी

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हॉल टिकट पर छपी जानकारियों को ध्यानपूर्वक सत्यापित कर लें. इसमें मुख्य रूप से उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, पंजीकरण संख्या, परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्र का विवरण और रिपोर्टिंग का समय शामिल है. यदि एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवार को सुधार के लिए तुरंत MPSC अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.

परीक्षा के दिन के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

आयोग ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए उम्मीदवारों के लिए सख्त गाइडलाइन्स जारी की हैं. परीक्षा केंद्र पर केवल स्पष्ट रूप से प्रिंट किया गया मूल हॉल टिकट ही मान्य होगा. मोबाइल फोन, टैबलेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर दिखाई गई डिजिटल कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी.

संभावित देरी से बचने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा समय से कम से कम 1 घंटा 30 मिनट पहले अपने आवंटित उप-केंद्र पर पहुंचना होगा. इसके अलावा, परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले परीक्षा हॉल में अपनी सीटों पर बैठना अनिवार्य है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में देरी से आने वाले उम्मीदवारों को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

कदाचार के खिलाफ आयोग की चेतावनी

MPSC ने परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों के इस्तेमाल के खिलाफ 'जीरो-टॉलरेंस' नीति दोहराई है. आयोग के नियमों का उल्लंघन करने या किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसमें उन्हें भविष्य की MPSC भर्ती परीक्षाओं से स्थायी रूप से प्रतिबंधित (डिबार) करना भी शामिल हो सकता है. अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए उम्मीदवारों को जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सलाह दी गई है.