Bihar Board 12th Result 2026 Out: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 85.19% छात्र हुए सफल; results.biharboardonline.com पर ऐसे चेक करें नतीजें

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Bihar Board 12th Result 2026 Out: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने आज, 23 मार्च 2026 को इंटरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षा के परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है. इस वर्ष बोर्ड ने कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकायों के नतीजे एक साथ जारी किए हैं. परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं. इस साल कुल पास प्रतिशत 85.19 दर्ज किया गया है, जो बोर्ड की निरंतर बेहतर होती शिक्षा प्रणाली को दर्शाता है.

ऑनलाइन रिजल्ट देखने की प्रक्रिया

छात्र अपना परिणाम BSEB की आधिकारिक वेबसाइटों results.biharboardonline.com और biharboardonline.bihar.gov.in पर देख सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रोल कोड और रोल नंबर का उपयोग करना होगा. फिलहाल ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट प्रोविजनल है, जबकि मूल प्रमाण पत्र आने वाले हफ्तों में संबंधित स्कूलों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे. यह भी पढ़े: SGBAU Result 2026 OUT: संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय ने जारी किए यूजी-पीजी विंटर सेशन के परिणाम, sgbau.ucanapply.com पर ऐसे करें मार्कशीट डाउनलोड

स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन का विकल्प

जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए बिहार बोर्ड ने स्क्रूटनी (पुनर्मूल्यांकन) की सुविधा दी है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में शुरू होने की उम्मीद है. छात्र निर्धारित शुल्क का भुगतान करके अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच या अंकों की गिनती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. बोर्ड समीक्षा के बाद अपडेटेड परिणाम जारी करेगा.

कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का शेड्यूल

BSEB ने उन छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की है जो एक या दो विषयों में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहे हैं. इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू होगा. यह परीक्षाएं संभावित रूप से अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में आयोजित की जाएंगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो और वे उच्च शिक्षा के लिए समय पर प्रवेश ले सकें.

तकनीक और पारदर्शिता पर जोर

बिहार बोर्ड भारत के उन प्रमुख राज्य बोर्डों में से एक है जो हर साल सबसे पहले परीक्षा चक्र पूरा कर परिणाम घोषित करता है. इस त्वरित प्रक्रिया से छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं और विश्वविद्यालय दाखिले में मदद मिलती है. हाल के वर्षों में बोर्ड ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बारकोडेड उत्तर पुस्तिकाओं और अंकों की कंप्यूटरीकृत पोस्टिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाया है.