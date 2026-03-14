ICC ODI Rankings: वनडे रैंकिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा किस पायदान पर काबिज, जानिए टॉप 5 बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट

रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

ICC ODI Rankings Top 5 Batters: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खत्म होने के बाद क्रिकेट फैंस के बीच टी20 फॉर्मेट की काफी चर्चा हो रही है. इसी बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने अपनी ताजा वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग भी जारी कर दी है. इस रैंकिंग में कई बड़े खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं. भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी टॉप 5 बल्लेबाजों की सूची में बने हुए हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs South Africa T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

आईसीसी की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल पहले स्थान पर काबिज हैं. उनकी रेटिंग फिलहाल 845 की है. डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज के दौरान शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वह रैंकिंग में नंबर एक स्थान पर पहुंचे. यह उनके करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन रैंकिंग मानी जा रही है.

वहीं भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. विराट कोहली की मौजूदा रेटिंग 795 है. फिलहाल विराट कोहली कुछ समय के लिए वनडे क्रिकेट से दूर हैं और अब वह जून में अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में मैदान पर वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं.

तीसरे स्थान पर अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज इब्राहिम जादरान मौजूद हैं. उनकी रेटिंग 764 है. इब्राहिम जादरान पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में हैं और लगातार अपनी टीम के लिए अहम पारियां खेल रहे हैं. उनकी बल्लेबाजी ने उन्हें वनडे क्रिकेट के टॉप बल्लेबाजों में शामिल कर दिया है.

चौथे स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा मौजूद हैं. उनकी मौजूदा रेटिंग 757 है. रोहित शर्मा पहले भी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर एक स्थान तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वह लंबे समय तक उस स्थान को बनाए नहीं रख सके. अब वह चौथे पायदान पर बने हुए हैं.

वहीं भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज और मौजूदा कप्तान शुभमन गिल इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं. शुभमन गिल की रेटिंग फिलहाल 723 है. वह पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहे हैं, लेकिन अब आईपीएल 2026 में खेलते हुए नजर आएंगे और इसके बाद टीम इंडिया बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज में मैदान पर वापसी कर सकते हैं.

आईसीसी वनडे बल्लेबाज रैंकिंग टॉप 5 (ICC ODI Rankings Top 5 Batters)

डेरिल मिचेल (न्यूजीलैंड) – 845 रेटिंग

विराट कोहली (टीम इंडिया) – 795 रेटिंग

इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान) – 764 रेटिंग

रोहित शर्मा (टीम इंडिया) – 757 रेटिंग

शुभमन गिल (टीम इंडिया) – 723 रेटिंग

आने वाले महीनों में कई वनडे सीरीज खेली जानी हैं. ऐसे में इन बल्लेबाजों की रैंकिंग में बदलाव देखने को मिल सकता है. खासतौर पर टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच होने वाली वनडे सीरीज में विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहने वाली हैं.