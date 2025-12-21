South Africa Mass Shooting: साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के पास गोलीबारी, 9 लोगों की मौत, कई घायल

(Photo Credits ANI)

South Africa Mass Shooting: दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के पास रविवार को हुई अंधाधुंध फायरिंग में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हमला बेक्करडाल के टैम्बो सेक्शन में स्थित क्वानोक्षोलो टैवर्न में हुआ, जहां हथियारबंद हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

टैवर्न और सड़क-दोनों जगह चली गोलियां

पुलिस प्रवक्ता ब्रिगेडियर एथलेंडा मथे ने बताया कि हमलावरों ने न केवल टैवर्न में मौजूद लोगों को निशाना बनाया, बल्कि सड़क पर चल रहे लोगों पर भी बिना वजह गोलियां चलाईं. यह इलाका जोहान्सबर्ग के नजदीक स्थित एक टाउनशिप है, जो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा और प्रमुख आर्थिक केंद्र माना जाता है.

गौटेंग पुलिस मामले की जांच में जुटी

गौटेंग के कार्यवाहक पुलिस आयुक्त फ्रेड केकाना ने बताया कि घटना की जांच के लिए कई विशेष पुलिस इकाइयों को मौके पर तैनात कर दिया गया है. उन्होंने कहा, “हम पीड़ितों के बयान दर्ज कर रहे हैं. राष्ट्रीय अपराध प्रबंधन टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है. इसके अलावा क्राइम सीन मैनेजमेंट टीम, क्रिमिनल रिकॉर्ड सेंटर, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट और प्रांतीय क्राइम डिटेक्टिव टीम जांच में लगी हुई हैं. फिलहाल इस हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

इस महीने दूसरी बड़ी शूटिंग

दक्षिण अफ्रीका में यह घटना हाल के समय में हुई लगातार सामूहिक गोलीबारी की कड़ी का हिस्सा है. इसी महीने 6 दिसंबर को प्रिटोरिया में एक हॉस्टल पर हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 3 साल का बच्चा भी शामिल था। उस घटना में भी पहचान अज्ञात हमलावरों ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की थी.