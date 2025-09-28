Bengaluru Shocker: ₹14.2 लाख की Tata Hexa SUV खरीद कर फंसा युवक, डीलर ने नहीं दिए डॉक्यूमेंट; कोर्ट कचहरी के चक्कर के बाद मिला इंसाफ

Photo- Pixabay

Bengaluru Car Purchase Dispute: बेंगलुरु निवासी गौड़ प्रदीप ने अगस्त 2022 में अपनी पसंदीदा Tata Hexa SUV ₹14.2 लाख में खरीदी थी. हालांकि, गाड़ी मिलने के बावजूद, उसके दस्तावेज उनके नाम पर ट्रांसफर (Document Transfer) नहीं किए गए. डीलर, टेक्नो जस्टकार्स 365, ने बार-बार दस्तावेज देने का वादा किया, लेकिन कभी नहीं दिए. बाद में पता चला कि डीलर ने Cars24 से लिया गया लोन नहीं चुकाया था, जिसके बाद गाड़ी जब्त करने की कोशिश की गई. आखिरकार उन्हें उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) का रुख करना पड़ा और अब फैसला उनके पक्ष में आया है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला अगस्त 2022 का है, जब प्रदीप ने कस्तूरीनगर स्थित Techno Justcars 365 से 2018 मॉडल की Tata Hexa XTA खरीदी थी. पूरी रकम चुकाने के बाद भी, उन्हें आश्वासन दिया गया था कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और ओरिजनल डॉक्यूमेंट तीन महीने के भीतर उनके नाम पर कर दिए जाएंगे. लेकिन यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ.

गाड़ी जब्त करने की कोशिश

जनवरी 2023 में, डीलर ने फरवरी तक की मोहलत मांगी, लेकिन वह भी नहीं मानी. इस बीच, मामला तब और पेचीदा हो गया जब कार्स24 फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके पास दस्तावेज थे, ने गाड़ी जब्त करने की कोशिश की. डीलर नेCars24 से लिए गए लोन की किश्तें नहीं चुकाई थीं, और दोनों कंपनियों के बीच मध्यस्थता प्रक्रिया के परिणामस्वरूप जब्ती का आदेश जारी हुआ था.

₹9 लाख में कार लौटाने की पेशकश

बेचारा प्रदीप, जिसका इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं था, बेबस था. एक समय तो डीलर ने ₹9 लाख में कार "वापस खरीदने" की पेशकश भी की, जिसे प्रदीप ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसने कार का बहुत कम इस्तेमाल किया था. नवंबर 2023 में, उसने Cars24 के सीईओ को ईमेल किया और जवाब मिला कि यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दस्तावेज तभी वापस किए जाएंगे जब डीलर बकाया राशि का भुगतान कर देगा.

कानूनी नोटिस के बाद मिला न्याय

आखिरकार, प्रदीप ने मार्च 2024 में एक कानूनी नोटिस भेजा और मई में पुलिस (Bengaluru Police) में शिकायत दर्ज कराई. जब उनकी दलीलों का कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने 31 जुलाई, 2024 को Consumer Commission में एक याचिका दायर की. सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए, प्रथम अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि कानून किसी को भी दूसरों के धन का शोषण करने से रोकता है.

31 अगस्त, 2025 को, आयोग ने आदेश दिया कि Techno Justcars 365, प्रदीप को 30 दिनों के भीतर पूरे ₹14.2 लाख लौटाए. देरी होने पर, 6% वार्षिक ब्याज और ₹3,000 कानूनी खर्चे वसूले जाएंगे. Cars24 के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया गया क्योंकि लापरवाही साबित नहीं हुई.