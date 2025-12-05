Highly Educated Bollywood Stars: बॉलीवुड हीरोज की हिडन डिग्रियां, सरप्राइजिंग फैक्ट्स

शिक्षित बॉलीवुड सितारे: अमिताभ से शाहरुख तक की डिग्रियां﻿ (File Photo)

बॉलीवुड उद्योग में कई सितारे अपनी चमकती अभिनय क्षमता के साथ-साथ उच्च शिक्षा की मिसाल भी पेश करते हैं, जो दर्शाता है कि सफलता के लिए डिग्री और ड्रीम दोनों जरूरी हैं. इन कलाकारों ने प्रतिष्ठित संस्थानों से डिग्रियां हासिल कीं, जिनमें इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसी पढ़ाई शामिल है, फिर भी उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी. अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान और परिणीति चोपड़ा तक, ये सितारे साबित करते हैं कि शिक्षा जीवन का मजबूत आधार बनाती है और बॉलीवुड में भी इंजीनियर, एमबीए होल्डर्स व हिस्ट्री ग्रेजुएट्स कमाल कर सकते हैं.

अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और दिल्ली के किरोड़ी मल कॉलेज से आर्ट्स व साइंस में डबल मेजर्स हासिल किए. उन्हें ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट भी मिला है. उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती है.

शाहरुख खान

शाहरुख खान ने सेंट कोलंबा स्कूल से स्कूली शिक्षा ली और हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. बादशाह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन का कोर्स शुरू किया, लेकिन अभिनय के लिए छोड़ दिया. वे छात्र जीवन में अवॉर्ड्स जीत चुके हैं.​

विद्या बालन

विद्या बालन ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से सोशियोलॉजी में बैचलर्स और मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया. उनकी शिक्षा ने अभिनय को मजबूती दी.

सोहा अली खान

सोहा अली खान ने ऑक्सफोर्ड के बॉलियल कॉलेज से मॉडर्न हिस्ट्री में बैचलर्स और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया है. उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं.

परिणीति चोपड़ा

परिणीति चोपड़ा ने यूके के मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स डिग्री हासिल की। यह डिग्री उनकी फिल्मी करियर जितनी ही प्रभावशाली है.

आयुष्मान खुराना

आयुष्मान खुराना ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर्स और स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज से मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया। उनकी शिक्षा ने उन्हें संवेदनशील अभिनेता बनाया.