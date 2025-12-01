World AIDS Day 2025 Quotes: वर्ल्ड एड्स डे! इन दमदार हिंदी Slogans, GIF Messages, Photo SMS, WhatsApp Stickers के जरिए फैलाएं जागरूकता

वर्ल्ड एड्स डे 2025 (Photo Credits: File Image)

World AIDS Day 2025 Quotes in Hindi: एक्वायर्ड इम्युनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (एड्स) का खतरा वैश्विक स्तर पर बढ़ा हुआ है, जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) के कारण होता है. असुरक्षित यौन संबंध के अलावा यह गंभीर बीमारी कई और तरीकों से फैल सकती है, इसलिए इस लाइलाज और गंभीर बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस (World AIDS Day) मनाया जाता है. जी हां, 1 दिसंबर को मनाया जाने वाला विश्व एड्स दिवस इस लाइलाज और जानलेवा बीमारी से निपटने व इसके प्रति जन जागरूकता फैलाने का एक अच्छा मौका होता है, इसलिए इस दिन इस गंभीर बीमारी की नई दवाओं के साथ-साथ उपचार में होने वाले सुधार के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया जाता है. एड्स (AIDS), एचआईवी (HIV) वायरस के संक्रमण से होने वाली एक जानलेवा और लाइलाज बीमारी है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाकर, शरीर के संक्रमण और बीमारी से लड़ने की क्षमता को काफी कमजोर कर देती है.

विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे पर इस बीमारी के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि इससे पीड़ित लोग कलंक और भेदभाव के बिना समाज में सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन जी सकें. इस खास अवसर पर आप भी इन दमदार हिंदी कोट्स, स्लोगन, जीआईएफ मैसेजेस, फोटो एसएमएस, वॉट्सऐप स्टिकर्स के जरिए जागरूकता फैला सकते हैं.

1- हर दिन सुरक्षा दिन, सुरक्षा को अवकाश नहीं,

आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा.

वर्ल्ड एड्स डे

वर्ल्ड एड्स डे 2025 (Photo Credits: File Image)

2- जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा,

वह एक दिन दुनिया भी छोड़ेगा.

वर्ल्ड एड्स डे

वर्ल्ड एड्स डे 2025 (Photo Credits: File Image)

3- एड्स से बचाव का आसान विकल्प,

सुरक्षित यौन संबंध का संकल्प.

वर्ल्ड एड्स डे

वर्ल्ड एड्स डे 2025 (Photo Credits: File Image)

4- खुद को शिक्षित और जागरूक बनाओ,

एड्स की बीमारी से पूरे परिवार को बचाओ.

वर्ल्ड एड्स डे

वर्ल्ड एड्स डे 2025 (Photo Credits: File Image)

5- एचआईवी को अपना सबसे बुरा दुश्मन बनने दो,

एचआईवी/एड्स से लड़े अपना जीवन न खोएं, एचआईवी से दूर रहे.

वर्ल्ड एड्स डे

वर्ल्ड एड्स डे 2025 (Photo Credits: File Image)

गौरतलब है कि एसटीआई के अलावा यह संक्रमण संक्रमित रक्त चढ़ाने, संक्रमित व्यक्ति को लगे इंजेक्शन का उपयोग करने, संक्रमित मां से उसके बच्चे में फैल सकता है. ऐसे में इस लाइलाज और गंभीर बीमारी के प्रति लोगों में जागरुकता फैलाने के मकसद से हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है. इस खास मौके पर एचआईवी (HIV) संक्रमण के प्रति सभी उम्र के लोगों को जागरूक किया जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ (WHO) ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1988 में की थी. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य एचआईवी/एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना और इस बीमारी से प्रभावित लोगों को सपोर्ट करना है.