'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के 30 साल: शाहरुख-काजोल﻿ ने लंदन में यादगार मूर्ति से किया समारोह
Shah Rukh Khan Kajol London statue (Photo- AP Twitter)

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और काजोल ने लंदन के लेस्टर स्क्वायर में अपने हिट फिल्म "दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे" के 30वें वर्षगांठ पर एक नई मूर्ति का अनावरण किया. यह समारोह दोनों स्टार्स की अपार लोकप्रियता और फिल्म की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया. "दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे" को बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित-Romantic फिल्मों में गिना जाता है। उसकी लोकप्रियता न केवल भारत में, बल्कि विश्वभर में फैली हुई है। इस फिल्म ने शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी को दर्शकों के दिलों में खास जगह दिलाई है. 30 वर्षों बाद भी इस फिल्म की कहानी और गाने युवाओं के बीच बेहद प्रचलित हैं.

लेस्टर स्क्वायर में फिल्म की यह नई मूर्ति न केवल बॉलीवुड की विरासत को दर्शाती है, बल्कि भारतीय सिनेमा की वैश्विक लोकप्रियता का भी परिचय देती है. यह कदम फिल्म प्रेमियों और खासकर शाहरुख खान और काजोल के फैंस के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगा.

शाहरुख खान और काजोल ने अपने प्रेम और अभिनय के सहारे बॉलीवुड को एक बार फिर विश्व पटल पर गौरवांवित किया है, और लंदन में इस मूर्ति ने उनकी दोस्ती और फिल्म की अमर कहानी को सजीव कर दिया है.