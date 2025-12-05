मोदी सरकार का मुंबईकरों को तोहफ़ा, नेरुल-उरण और बेलापुर-उरण रूट पर 10 नई लोकल सेवाओं को मिली मंज़ूरी; CM फडणवीस ने जताया आभार
(Photo Credits CM Devendra Fadnavis)

Special Gift for Mumbaikars: मुंबईकरों के लिए रेल मंत्रलाय की मोदी सरकार ने तोहफा दिया है. सरकार ने नेरुल–उरण–नेरुल और बेलापूर–उरण–बेलापूर मार्ग पर कुल 10 नई लोकल ट्रेन (Local Train) सेवाओं को मंजूरी दे दी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निवेदन पर रेल मंत्रालय ने यह तोहफा दिया हैं. जिसको लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस मोदी सरकार का आभार जाताय हैं.

फडणवीस ने सरकार जताया आभार

फडणवीस ने स्वयं सोशल मीडिया पर एक पत्र साझा करते हुए इस फैसले की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया.

फडणवीस का पोस्ट

रेल मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में कही गई बातें

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखते हुए जानकारी दी कि 25 सितंबर 2025 को भेजे गए उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है. पत्र में लिखा है,

माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, वंदे मातरम्, आपके पत्र दिनांक 25.09.2025 के संदर्भ में, जिसमें तारघर स्टेशन पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 10 नई उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को तारघर स्टेशन पर ठहराव के साथ मंजूरी दे दी गई है.

  • नेरुल–उरण–नेरुल: 4 सेवाएँ

  • बेलापुर–उरण–बेलापूर: 6 सेवाएँ

इससे क्या होगा फायदा?

 

  • उरण, नेरुल और बेलापुर क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी

  • रोजाना यात्रा करने वालों का समय बचेगा

  • नवी मुंबई और आसपास के लाखों लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी

  • स्थानीय ट्रेनों पर भीड़ कम होगी और यात्रा सुगम बनेगी

    मुंबईकरों लिए लोकल मानी जाती है लाइफ लाइन

बता दें कि मुंबई जैसे महानगर में लोकल ट्रेनें जीवनरेखा मानी जाती हैं, ऐसे में इन अतिरिक्त सेवाओं से यात्रियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है. क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सस्बे ज्यादा लोग मुंबई की लोकल ट्रेन से ही साफर कारते हैं.