उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रायबरेली (Raebareli) ज़िले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां स्कूल के छोटे बच्चों से ईटें उठवाने का मामला सामने आया है. यह मामला अमावां ब्लॉक के संदी नागिन प्राइमरी स्कूल का है. जहां छोटे-छोटे छात्रों को स्कूल परिसर में ईंटें ढोते और इंटरलॉकिंग का काम करते हुए देखा जा सकता है. जो उनकी उम्र और सुरक्षा, दोनों के लिए खतरनाक है. बताया गया है कि यह वही स्कूल है जिसकी हेडमिस्ट्रेस प्रतिभा सिंह थीं. X पर शेयर किए गए इस वीडियो में यूनिफॉर्म पहने कई बच्चे भारी ईंटें उठाकर स्कूल बिल्डिंग के पास बने टूटे रास्ते से गुज़रने की कोशिश करते दिख रहे हैं. कुछ बच्चे थके हुए नजर आते हैं, कुछ हिचकिचाते हुए, लेकिन फिर भी उन्हें यह काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया. वीडियो में स्कूल की हेडमिस्ट्रेस को कैमरा को ढकने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है. वह रिकॉर्डिंग कर रहे व्यक्ति से वीडियो डिलीट करने की विनती करती हैं और तुरंत बच्चों को क्लासरूम के अंदर भेज देती हैं. इस पूरी घटना का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया है, जिसके बाद लोग स्कूल प्रशासन पर अपना रोष व्यक्त करने लगे हैं. यह भी पढ़ें: VIDEO: समस्तीपुर के डिप्टी मेयर रामबालक पासवान विवादों में, शादी में डांसर के ठुमकों का लुत्फ लेते और शराब परोसे जाने के बीच कैमरे में कैद

रायबरेली स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराए जाने का मामला उजागर

