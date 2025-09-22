GST Reforms in Automobiles: ₹96,000 तक की कटौती... जीएसटी 2.0 लागू होने से सस्ती हो गई गाड़ियां, जानें कार और बाइक खरीदने पर कितनी मिल रही छूट?

(Photo Credit: X)

GST Reform Car Prices: देश में लागू हुए नए जीएसटी सुधारों (GST 2.0) का असर अब आम आदमी की जेब पर सीधा दिखाई दे रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की घोषणा के बाद, 22 सितंबर से ऑटोमोबाइल सेक्टर (Automobile Sector) में बड़े बदलाव लागू हो गए हैं. अब 350 सीसी तक की बाइक और छोटे इंजन वाली कारें खरीदना और भी सस्ता हो जाएगा. पहले 350 सीसी तक की बाइक और स्कूटर पर 28% जीएसटी लगता था, अब इन पर केवल 18% जीएसटी लगेगा. इससे आम लोगों के लिए एंट्री-लेवल दोपहिया वाहन (Two-Wheelers) खरीदना आसान हो जाएगा.

वहीं, 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली बाइक और बड़े वाहन अब लग्जरी श्रेणी में शामिल हो गए हैं और 40% टैक्स स्लैब में आ गए हैं.

इलेक्ट्रिक वाहन सबसे सस्ते

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) में कोई बदलाव नहीं किया है. इन पर पहले की तरह अब भी केवल 5% जीएसटी लगेगा. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार के प्रोत्साहन जारी रहेंगे.

छोटी कारों पर 18% टैक्स

1200 सीसी तक के पेट्रोल इंजन या 1500 सीसी तक के डीजल इंजन वाली और 4 मीटर से कम लंबाई वाली छोटी कारों पर अब केवल 18% कर लगेगा. पहले इन पर 28% कर लगता था. इससे Maruti Alto और Hyundai i10 जैसी कारों के खरीदारों को सीधा फायदा होगा.

बड़ी कारों पर 40% टैक्स

जो कारें छोटे इंजन वाली श्रेणी में नहीं आतीं, उन पर अब 40% कर लगेगा. पहले इन वाहनों पर 28% कर और 22% तक का उपकर लगता था, जिससे कुल कर का बोझ लगभग 50% हो जाता था. नए सुधारों ने इस बोझ को कम कर दिया है.

कंपनियों ने कम कीं कीमतें

जीएसटी दरों में कमी (Reduction in GST Rates) के बाद, ऑटो कंपनियों ने भी वाहनों की कीमतें कम कर दी हैं. Tata Motors ने अपनी कारों की कीमतों में ₹1.55 लाख तक की कटौती की है. Mahindra ने बोलेरो, थार और एक्सयूवी जैसे मॉडलों की कीमतों में कटौती की है. मारुति ने ऑल्टो K10 की कीमतों में ₹1.07 लाख की कटौती की है. Renault ने काइगर और क्विड की कीमतों में ₹96,000 तक की कटौती की है. Jeep India ने अपने एसयूवी मॉडलों पर ₹4.84 लाख तक की छूट दी है.

सरकार का मानना ​​है कि GST Reform 2.0 से वाहनों की बिक्री बढ़ेगी और आम आदमी को काफी फायदा होगा. यह कदम त्योहारी सीजन के दौरान ऑटो सेक्टर में नई जान फूंक सकता है.