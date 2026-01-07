Bandra Building Fire: मुंबई के बांद्रा में एक रिहायशी इमारत में लगी आग, दमकल कर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा; कोई हताहत नहीं

(Photo Credits File)

Bandra Building Fire: आर्थिक राजधानी के बांद्रा (पूर्व) इलाके से एक राहत भरी खबर सामने आई है. मंगलवार रात एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग लग गई. हालांकि, दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया.

11वीं मंजिल पर लगी थी आग

दमकल के अधिकारियों के अनुसार, बांद्रा (पूर्व) स्थित 12 मंजिला 'प्राजक्ता' (Prajakta) नामक इमारत की 11वीं मंजिल पर अचानक आग लग गई थी. मुंबई अग्निशमन विभाग को रात लगभग 8:54 बजे घटना की सूचना मिली. रिहायशी इलाका होने के कारण प्रशासन तुरंत हरकत में आया और दमकल की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Fire Case: नवी मुंबई के वाशी इलाके में रहेजा रेजीडेंसी हादसे में चार की मौत, भाविन ने बचाई छह जिंदगियां

15 मिनट के भीतर पाया गया काबू

दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग केवल 11वीं मंजिल तक ही सीमित थी. मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला और महज 10 से 15 मिनट के भीतर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया. समय रहते की गई इस कार्रवाई से आग को अन्य मंजिलों तक फैलने से रोक दिया गया, जिससे एक भीषण दुर्घटना होने से बच गई.

कोई हताहत नहीं, जांच जारी

राहत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है. फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रशासन और दमकल विभाग इस मामले की जांच कर रहे हैं कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या इसके पीछे कोई अन्य तकनीकी कारण था.

सुरक्षा मानकों पर ध्यान देना जरूरी

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि दमकल की टीम पहुंचने में थोड़ी भी देरी करती, तो ऊंची इमारत होने के कारण यह एक बड़ा हादसा साबित हो सकता था. दमकल विभाग ने एक बार फिर नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी इमारतों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों (Fire Safety Systems) की नियमित जांच करवाते रहें.