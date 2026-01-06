Beed Shocker: महाराष्ट्र के बीड में दिनदहाड़े प्लंबर की हत्या, हमलवारों ने पहले गोली मारी फिर धारदार हथियार से किया हमला

(Photo- Pixabay)

Beed Shocker: महाराष्ट्र के बीड शहर में मंगलवार दोपहर को एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. शहर के अंकुश नगर इलाके में नगर पालिका के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले प्लंबर हर्षद शिंदे की दिनदहाड़े गोली मारकर और फिर धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई. यह घटना दोपहर साढ़े तीन बजे के आसपास घटी, जब हर्षद शिंदे साई पंढरी लॉन्स के सामने फटी हुई पाइपलाइन की मरम्मत का काम कर रहे थे.

हर्षद शिंदे की मौत

हर्षद शिंदे धनोरा रोड हाउसिंग सोसाइटी के रहने वाले थे और नगर पालिका में रोजाना के आधार पर प्लंबिंग का काम करते थे. वे खड्डा खोदकर पाइप ठीक करने में व्यस्त थे कि तभी अचानक एक अज्ञात हमलावर ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी. दो गोलियां लगने से हर्षद गंभीर रूप से घायल हो गए. हमलावर ने रुकने के बजाय धारदार हथियार से उन पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही शिवाजीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. आसपास के लोगों ने गोली की आवाज सुनी और अफरातफरी मच गई। मौके पर भीड़ जुट गई.

परिवार के इकलौते कमाने वाले थे

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हत्या के पीछे पुरानी रंजिश हो सकती है. आरोपी की तलाश की जा रही है और मामले की गहराई से जांच चल रही है. हर्षद शिंदे की उम्र करीब 38 साल थी और वे परिवार के इकलौते कमाने वाले थे. उनकी मौत से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है.