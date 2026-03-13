भारत में LPG सिलेंडर बुक करना हुआ आसान: इंडेन, एचपी और भारत गैस के लिए व्हाट्सएप और मिस्ड कॉल नंबर जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली: भारत में रसोई गैस (LPG) सिलेंडर बुक करने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक सरल और डिजिटल हो गई है. देश की प्रमुख तेल कंपनियों—इंडेन (Indane Gas), एचपी गैस (HP Gas) और भारत गैस (Bharat Gas)—ने ग्राहकों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप (WhatsApp), मिस्ड कॉल (Missed Call) और एसएमएस (SMS) जैसी सेवाएं शुरू की हैं. इन नई सुविधाओं का उद्देश्य वितरकों के पास जाने या आईवीआरएस (IVRS) लाइनों पर लंबे इंतजार को खत्म करना है.

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकार ने दो बुकिंग के बीच अनिवार्य अंतर को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है. आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कंपनियां अब तत्काल बुकिंग और ट्रैकिंग की सुविधा दे रही हैं. यह भी पढ़ें: LPG बुकिंग के बावजूद नहीं मिला सिलेंडर? इंडेन, एचपी और भारत गैस से ऐसे करें शिकायत; जानें बुकिंग के नए नियम

इंडेन गैस (Indane Gas): व्हाट्सएप और मिस्ड कॉल प्रक्रिया

इंडियन ऑयल के ग्राहक निम्नलिखित तरीकों से अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं:

व्हाट्सएप बुकिंग: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 75888 88824 पर "REFILL" लिखकर भेजें.

मिस्ड कॉल सेवा: बुकिंग के लिए 84549 55555 पर मिस्ड कॉल दें.

अन्य विकल्प: एसएमएस (SMS) या आईवीआरएस के लिए 77189 55555 पर संपर्क करें. एचपी गैस (HP Gas): डिजिटल बुकिंग के विकल्प

हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ग्राहक इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर सकते हैं:

व्हाट्सएप बुकिंग: नंबर 92222 01122 सेव करें और "Hi" लिखकर भेजें. इसके बाद चैटबॉट के निर्देशों का पालन करें.

मिस्ड कॉल: बुकिंग के लिए 94936 02222 डायल करें.

मोबाइल ऐप: बुकिंग और भुगतान के लिए 'HP Pay' ऐप का उपयोग किया जा सकता है. इसके अलावा अमेज़न और पेटीएम से भी बुकिंग संभव है. भारत गैस (Bharat Gas): आसान बुकिंग स्टेप्स

भारत पेट्रोलियम के ग्राहकों के लिए भी कई विकल्प मौजूद हैं:

बुकिंग के लिए अब 25 दिन का इंतजार क्यों?

वैश्विक ऊर्जा संकट और हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में भू-राजनीतिक तनाव के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। इस स्थिति को प्रबंधित करने के लिए सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं:

घरेलू सिलेंडर के लिए बुकिंग का अंतराल अब 25 दिन अनिवार्य कर दिया गया है.

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में व्यावसायिक (Commercial) गैस की आपूर्ति पर अस्थायी सीमाएं लगाई गई हैं.

उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सलाह

अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि सभी ग्राहक अपनी गैस एजेंसी के साथ अपना मोबाइल नंबर अपडेट जरूर रखें. मोबाइल नंबर लिंक होने पर ही व्हाट्सएप और मिस्ड कॉल सेवाएं सही ढंग से काम करती हैं और आपको तुरंत बुकिंग कन्फर्मेशन मिल पाता है.