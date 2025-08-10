Maharashtra Shocker: भंडारा में धारदार हथियारों से 2 लोगों की हत्या, पुलिस जाँच में जुटी

भंडारा, 10 अगस्त : महाराष्ट्र के भंडारा जिले में धारदार हथियार से दो लोगों की हत्या कर दी गई. यह दुखद घटना शुक्रवार रात लगभग 9 बजे घटित हुई. जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान वसीम उर्फ टिंकू खान (35) और शशांक गजभिये (23) के रूप में हुई है.

टिंकू खान अपनी दुकान पर किताबें या संबंधित कार्य देख रहा था, जबकि शशांक किसी अन्य काम से उस समय उसके पास ही मौजूद था. तभी अचानक से आए तीन-चार हमलावरों ने उन दोनों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. दोनों हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई.

स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ सालों से टिंकू खान और हमलावरों के बीच विवाद चल रहा था. यह विवाद किसी कारणवश बढ़ता गया और अब दोनों की जान जाने तक पहुंच गया. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विवाद किस विषय पर था, लेकिन पुलिस इस दिशा में गहराई से जांच कर रही है.

घटना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया. मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं, और अपराधियों को पकड़ने की कवायद भी शुरू कर दी गई है. पुलिस कई बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, गवाहों के बयान आदि से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है.