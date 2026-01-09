Ladki Bahin Yojana Update: लाड़की बहनों के खातों में मकर संक्रांति से पहले आएंगे एक साथ 3,000 रूपया, क्या e-KYC नहीं कराने वाली महिलाओं का लिस्ट से हटेगा नाम! जानें ताजा अपडेट

(Photo Credits File)

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' को लेकर महिलाओं के लिए खुशखबरी है. सरकार मकर संक्रांति से पहले लाभार्थियों को दिसंबर और जनवरी महीने की संयुक्त किस्त (कुल 3000 रुपये) देने की तैयारी कर रही है. हालांकि, जिन महिलाओं ने अब तक e-KYC नहीं कराया है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

दिसंबर-जनवरी की किस्त पर बड़ा अपडेट

सूत्रों और हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नगर निकाय चुनावों और आचार संहिता के कारण दिसंबर की किस्त में देरी हुई थी। अब सरकार 14 जनवरी (मकर संक्रांति) से पहले पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ₹3,000 की संयुक्त राशि जमा कर सकती है.

e-KYC न कराने वालों पर गिरेगी गाज?

योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने e-KYC अनिवार्य कर दिया है.

अंतिम तिथि: e-KYC की आधिकारिक समय-सीमा 31 दिसंबर 2025 थी.

असर: जिन महिलाओं ने इस तारीख तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है या उनके पैसे रोके जा सकते हैं.

राहत की उम्मीद: हालांकि कुछ जिलों में तकनीकी दिक्कतों के कारण डेडलाइन को 31 जनवरी 2026 तक बढ़ाने की चर्चा है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसका आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है.

अपना स्टेटस कैसे चेक करें?

लाभार्थी महिलाएं 'नारी शक्ति दूत' ऐप या आधिकारिक वेबसाइट (ladakibahin.maharashtra.gov.in) पर जाकर अपना आधार लिंक स्टेटस और e-KYC अपडेट देख सकती हैं. यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक (NPCI Linked) नहीं है, तो किस्त आने में समस्या हो सकती है.

लाडकी बहिन योजना के बारे में

इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है. अब तक महाराष्ट्र सरकार 17 किस्तों का भुगतान कर चुकी है. वहीं, करीब सवा करोड़ महिलाओं के खातों में मकर संक्रांति से पहले दिसंबर और जनवरी की संयुक्त किस्त के पैसे आने की उम्मीद है.