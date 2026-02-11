Ladki Bahin Yojana Big Update: महाराष्ट्र की लाडकी बहनों के लिए खुशखबरी, जनवरी-फरवरी की दोनों किस्तों के 3000 रुपये एक साथ आने की संभावना

(Photo Credits File)

Ladki Bahin Yojana Big Update: महाराष्ट्र की करोड़ों महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना' के तहत पिछले दो महीनों की लंबित किश्तें एक साथ जारी करने की तैयारी कर रही है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिन लाभार्थियों को जनवरी महीने की राशि प्राप्त नहीं हुई थी, उन्हें अब फरवरी की किश्त के साथ मिलाकर कुल 3,000 रुपये का भुगतान किया जा सकता है. यह कदम उन परिवारों के लिए बड़ी वित्तीय सहायता होगा जो पिछले कुछ समय से इस सहायता का इंतजार कर रहे थे.

किस्तों में देरी के कारण

जनवरी महीने के भुगतान में देरी के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण रहे हैं. पहला कारण राज्य के कई जिलों में स्थानीय निकाय और नगर पालिका चुनावों के चलते लागू 'आदर्श आचार संहिता' (Model Code of Conduct) थी. चुनाव आयोग के नियमों के कारण नई नकद सहायता के वितरण पर अस्थायी रोक लग गई थी. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana e-KYC Update: लाडकी बहन योजना को लेकर ई-केवाईसी सुधार के लिए पोर्टल फिर से खुला, त्रुटियां कैसे सुधारें; स्टेप-बाय-स्टेप जानें पूरी प्रक्रिया

दूसरा प्रमुख कारण

दूसरा प्रमुख कारण राज्यव्यापी 'e-KYC' सत्यापन अभियान था. तकनीकी त्रुटियों के कारण लगभग 24 लाख महिलाओं को अनजाने में 'अपात्र' के रूप में चिह्नित कर दिया गया था. अब सरकार इन त्रुटियों को सुधार कर डेटा को फिर से सत्यापित कर रही है ताकि केवल सही लाभार्थियों तक पैसा पहुंचे.

कब और कैसे मिलेगा पैसा?

हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों और स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह संयुक्त भुगतान 15 फरवरी 2026 के बाद शुरू हो सकता है.

चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही फंड जारी करने की कानूनी बाधाएं हट गई हैं.

यह भुगतान सीधे बैंक खातों में 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के माध्यम से किया जाएगा.

लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर के एसएमएस अलर्ट चेक करते रहें.

किसे मिलेंगे 3,000 और किसे 4,500 रुपये?

इस महीने खाते में आने वाली राशि लाभार्थी के पिछले भुगतान रिकॉर्ड पर निर्भर करेगी:

3,000 रुपये: उन महिलाओं को मिलेंगे जिन्हें दिसंबर तक की किश्त मिल चुकी है, लेकिन जनवरी की किश्त रुकी हुई थी (1,500 जनवरी + 1,500 फरवरी). 4,500 रुपये: उन महिलाओं को मिल सकते हैं जिनका भुगतान तकनीकी गड़बड़ी के कारण नवंबर या दिसंबर से ही लंबित है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि डेटा सुधार के बाद सभी बकाया राशि (Arrears) एकमुश्त दी जाएगी.

योजना

'लाड़की बहिन' योजना महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है. यह योजना 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को लक्षित करती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है. प्रति माह 1,500 रुपये की यह राशि महिलाओं के दैनिक खर्चों, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा में सहायक होती है.