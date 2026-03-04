'Burger War': मैकडॉनल्ड्स के सीईओ का वायरल वीडियो बना हंसी का पात्र, बर्गर किंग के सीईओ ने 'नैपकिन' वाले तंज से दिया करारा जवाब

(Photo Credits: X\@popcrave)

मुंबई: फास्ट-फूड उद्योग की दो दिग्गज कंपनियों, मैकडॉनल्ड्स (McDonald’s) और बर्गर किंग (Burger King) के बीच दशकों पुरानी प्रतिस्पर्धा एक बार फिर डिजिटल 'बर्गर वॉर' (Burger War) के रूप में सामने आई है. इस बार विवाद की जड़ मैकडॉनल्ड्स के सीईओ क्रिस केम्पज़िंस्की (McDonald’s CEO Chris Kempczinski) का एक हालिया प्रचार वीडियो है. वीडियो के वायरल (Viral Video) होते ही सोशल मीडिया (Social Media) यूजर्स ने केम्पज़िंस्की के बर्गर खाने के तरीके पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिसे बर्गर किंग ने अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए एक बेहतरीन अवसर के रूप में इस्तेमाल किया. यह भी पढ़ें: भारत में X पर अश्लील कंटेंट बैन: एलन मस्क के प्लेटफॉर्म के फैसले पर यूजर्स की मीम्स के जरिए तीखी प्रतिक्रिया

'छोटे निवाले' पर विवाद

मैकडॉनल्ड्स के सीईओ क्रिस केम्पजिस्की ने कंपनी के नए 'बिग आर्च' (Big Arch) बर्गर को प्रमोट करने के लिए एक टेस्ट-वीडियो पोस्ट किया था. हालांकि, यह वीडियो उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने गौर किया कि सीईओ केम्पज़िंस्की ने बर्गर का बहुत ही छोटा सा निवाला लिया और उनका हाव-भाव काफी असहज दिख रहा था। दर्शकों ने कमेंट्स में लिखा कि वे अपने ही ब्रांड के बर्गर को लेकर इतने 'संकोची' क्यों थे. यूजर्स ने इसे खराब एक्टिंग और ब्रांड से जुड़ाव की कमी करार दिया.

वायरल वीडियो में क्रिस केम्पकिंस्की और टॉम कर्टिस के बीच 'बर्गर वॉर' दिखाया गया है

बर्गर किंग का 'नैपकिन' वाला करारा पलटवार

प्रतिद्वंद्वी कंपनी बर्गर किंग ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाते हुए तुरंत एक जवाबी वीडियो जारी किया. बर्गर किंग के अध्यक्ष टॉम कर्टिस ने अपने किचन काउंटर के पीछे खड़े होकर एक नया वीडियो पोस्ट किया। इसमें कर्टिस ने अपने 'व्हॉपर' (Whopper) बर्गर का एक बड़ा निवाला लिया और उसे पूरे उत्साह के साथ खाया. वीडियो के अंत में उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ‘बस एक चीज की कमी है - एक नैपकिन’ यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से केम्पजिस्की के उस 'सावधानीपूर्वक और छोटे' निवाले पर एक तीखा प्रहार थी।

कॉर्पोरेट ट्रोलिंग का पुराना इतिहास

यह पहली बार नहीं है जब बर्गर किंग ने मैकडॉनल्ड्स को निशाना बनाया है. 'ट्रोलिंग' को अपनी मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा बनाना बर्गर किंग की पुरानी आदत रही है. वर्ष 2018 का मशहूर 'व्हॉपर डिटूर' (Whopper Detour) कैंपेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें बर्गर किंग ने ग्राहकों को मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स के पास जाकर मात्र एक सेंट में अपना बर्गर ऑफर किया था. बर्गर किंग का यह आक्रामक अंदाज उसे बाजार में मैकडॉनल्ड्स से अलग दिखने में मदद करता है.

बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा

भले ही यह सोशल मीडिया पर एक मनोरंजक बहस की तरह दिख रहा हो, लेकिन इसके पीछे फास्ट-फूड बाजार की गहरी प्रतिस्पर्धा छिपी है. वैश्विक स्तर पर बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कंपनियां अपने मुख्य उत्पादों (Core Products) पर फिर से ध्यान केंद्रित कर रही हैं. 'बिग आर्च' बर्गर का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार हो रहा है, और मैकडॉनल्ड्स की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कंपनी के इस विवादित वीडियो से ध्यान हटाकर बर्गर की गुणवत्ता पर ग्राहकों का भरोसा कितना वापस ला पाते हैं.