South Africa vs New Zealand, T20 World Cup 2026 1st Semi-Final Toss Winner Prediction: कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

South Africa National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 1st Semi-Final Toss Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल आज यानी 4 मार्च को दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह नॉकआउट मुकाबला है, जहां जीतने वाली टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी. इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी एडेन मार्करम (Aiden Markram) कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: South Africa vs New Zealand, T20 World Cup 2026 1st Semi-Final Key Players To Watch Out: दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा करो या मरो सेमीफाइनल, इन स्टार खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही है और शानदार लय में नजर आ रही है. बल्लेबाजी में क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस टीम की ताकत हैं. वहीं गेंदबाजी में कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया और केशव महाराज विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम भी संतुलित नजर आ रही है. टिम सिफर्ट, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं, जबकि लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA vs NZ T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका ने 12 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को सात मुकाबलों में जीत मिली है. टी20 वर्ल्ड कप में भी दोनों टीमों के बीच पांच मुकाबले हुए हैं और हर बार दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की है.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

यह मुकाबला ईडन गार्डन्स, कोलकाता में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती है. रात के मैच में ओस की भूमिका अहम हो सकती है, जिससे लक्ष्य का पीछा करना आसान हो जाता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है.

दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड में कौन होगा टॉस का बॉस? (SA vs NZ Toss Winner Prediction)

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पिछले 19 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका ने 10 बार टॉस जीता है, जबकि न्यूजीलैंड ने नौ बार टॉस अपने नाम किया है. आंकड़ों के आधार पर यह मुकाबला बराबरी का नजर आता है. हालांकि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका आज टॉस जीत सकती है. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA vs NZ 1st Semi-Final Playing Prediction)

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, कगिसो रबाडा, केशव महाराज और लुंगी एनगिडी.

न्यूजीलैंड: टिम सिफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलेन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और ईश सोढ़ी.

नोट: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.