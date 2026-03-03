फिलीपींस में 'बिग फोर' स्कैंडल: वायरल अश्लील वीडियो पर एक्टर अर्रोन विलाफ्लोर ने तोड़ी चुप्पी, बताया- 'यह केवल एक साजिश है'

मनीला: फिलीपींस (Philippines) के मनोरंजन जगत में हाल ही में चार प्रसिद्ध अभिनेताओं—अर्रोन विलाफ्लोर (Arron Villaflor), रॉन एंजिल्स (Ron Angeles), निक्को नतिविदद (Nikko Natividad) और गिल कुएर्वा (Gil Cuerva ) के नाम से जुड़े कथित अश्लील वीडियो के वायरल (Adult Viral Video) होने से विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया पर 'बिग फोर' स्कैंडल ('Big Four' Scandal) के नाम से चर्चित इस मामले में टेलीग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन क्लिप्स के अवैध लिंक (Illicit Links) फैलने की खबरें हैं, हालांकि, 2 मार्च तक किसी भी स्वतंत्र या मुख्यधारा के स्रोत ने इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की है. यह भी पढ़ें: Nikko Natividad Viral Video: क्या है लीक हुए निजी क्लिप का पूरा सच?

अर्रोन विलाफ्लोर ने दी सफाई

टारलैक के प्रांतीय बोर्ड सदस्य और अभिनेता अर्रोन विलाफ्लोर ने इस मामले में सबसे मुखर प्रतिक्रिया दी है. सोमवार को अपनी फिल्म 'पाटर नोस्टर' के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया. विलाफ्लोर ने स्पष्ट किया कि जो क्लिप्स उन्हें दिखाई गईं, वे उनके पिछले प्रोजेक्ट्स—'विवामैक्स' (Vivamax) स्ट्रीमिंग सर्विस के दृश्यों का हिस्सा हैं. उन्होंने इसे एक राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि 'राजनीतिक उद्योग' में ऐसे दुर्भावनापूर्ण अभियानों का उद्देश्य छवि खराब करना होता है.

अन्य अभिनेताओं की प्रतिक्रिया

विवाद से जुड़े अन्य अभिनेताओं ने इस मामले पर मिश्रित या संयमित प्रतिक्रिया दी है:

रॉन एंजिल्स: उन्होंने फेसबुक पर एक रहस्यमयी फोटो पोस्ट करते हुए 'रिलैक्स' रहने का संदेश दिया.

निक्को नतिविदद: उन्होंने इस पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है और सोशल मीडिया पर अपनी सामान्य गतिविधियां जारी रखी हैं.

गिल कुएर्वा: एक्टर ने इस पर चुप्पी साधे रखी है, हालांकि उनकी पूर्व प्रेमिका अभिनेत्री लेक्सी गोंजालेज ने इस तरह की दुर्भावनापूर्ण सामग्री फैलाने की निंदा की है और जनता से सम्मान बनाए रखने की अपील की है.

कानूनी जोखिम और साइबर कानून की चेतावनी

फिलीपींस के कानून विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की सामग्री को साझा करना या बेचना गंभीर अपराध है. फिलीपींस का 'साइबरक्राइम प्रिवेंशन एक्ट' और 'एंटी-फोटो एंड वीडियो वॉययरिज्म एक्ट' (Republic Act No. 9995) स्पष्ट करता है कि किसी की अंतरंग सामग्री को उसकी सहमति के बिना वितरित करना दंडनीय अपराध है. दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है.

'बिग फोर' नाम के पीछे की पृष्ठभूमि

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब सोशल मीडिया पर 'पिनॉय बिग ब्रदर सेलिब्रिटी कोलाब एडिशन 2.0' का फिनाले चल रहा था. लीक हुई सामग्री को जल्दी ही प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया गया, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट्स और चर्चाओं ने इंटरनेट पर अटकलों को हवा दे दी है.

अस्वीकरण: यह लेख केवल शैक्षिक और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लिखा गया है. हम किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री या लीक वीडियो को बढ़ावा नहीं देते हैं. ऐसी सामग्री साझा करना या खोजना कानूनन अपराध है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं.