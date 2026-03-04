Mumbai Metro Update: मुंबई मेट्रो का तोहफा, 5 मार्च India-इंग्लैंड सेमीफाइनल के दिन देर रात तक दौड़ेगी एक्वा लाइन-3

(Photo Credits @Sunny29223375)

Mumbai Metro Update: प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में 5 मार्च को होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के हाई-वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबले के लिए मुंबई तैयार है. भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले इस नॉकआउट मैच को देखते हुए मुंबई मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) ने अपनी सेवाओं के समय में विस्तार करने की घोषणा की है. इस पहल का उद्देश्य मैच देखने आने वाले हजारों प्रशंसकों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा विकल्प प्रदान करना है.

देर रात 11:59 बजे तक मिलेगी सेवा

मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, जिसके देर रात तक चलने की उम्मीद है. दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए मेट्रो प्रशासन ने 5 मार्च को अंतिम ट्रेन के समय को बढ़ाकर रात 11:59 बजे कर दिया है. सामान्य दिनों की तुलना में यह विस्तारित समय सीमा प्रशंसकों को मैच खत्म होने के बाद बिना किसी हड़बड़ी के घर लौटने में मदद करेगी. यह भी पढ़े: Ind vs Eng Semifinal: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच में अंपायरिंग करेंगे कुमार धर्मसेना, पॉल रीफेल

यहां पढ़े मुंबई मेट्रो का पोस्ट

🏏 Match night in Mumbai! Heading to the India vs England T20 Semi-Final? #AquaLine will operate extended services on 5th March to make your return journey smooth and hassle-free. Travel smart. Plan ahead. Enjoy the game! 🏏 मुंबईत क्रिकेटचा जल्लोष! ५ मार्च रोजी होणाऱ्या T20… pic.twitter.com/Y3WtOOonSV — MumbaiMetro3 (@MumbaiMetro3) March 4, 2026

दक्षिण मुंबई में भीड़ कम करने की कोशिश

वानखेड़े स्टेडियम के पास होने के कारण चर्चगेट, विधान भवन, हुतात्मा चौक और सीएसएमटी (CSMT) जैसे मेट्रो स्टेशन दर्शकों के लिए सबसे सुविधाजनक विकल्प हैं. पूरी तरह से भूमिगत 33.5 किमी लंबी यह मेट्रो लाइन कफ परेड से आरे कॉलोनी तक फैली है. अतिरिक्त फेरों के संचालन से न केवल सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा, बल्कि लोकल ट्रेनों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होने की उम्मीद है.

प्रशासन की यात्रियों को सलाह

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें. पीक आवर्स के दौरान भीड़ से बचने के लिए स्टेडियम जल्दी पहुंचने का सुझाव दिया गया है. इसके साथ ही, डिजिटल टिकटिंग और स्मार्ट कार्ड के उपयोग को प्राथमिकता देने की अपील की गई है ताकि स्टेशनों पर लंबी कतारों से बचा जा सके.

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का रोमांच

मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट जगत के सबसे ऐतिहासिक मैदानों में से एक है. भारत और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों के बीच होने वाले इस मुकाबले के लिए शहर में सुरक्षा और परिवहन के कड़े इंतजाम किए गए हैं. मेट्रो सेवाओं का यह विस्तार इसी व्यापक परिवहन योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.