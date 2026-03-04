Happy Holi 2026: रंगों में रंगा देश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी ने देशवासियों को दी होली की बधाई
(Photo Credits FB/ Pixabay)

Happy Holi 2026: रंगों का महापर्व 'होली' आज पूरे देश में पारंपरिक उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है. इस विशेष अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President  Droupadi Murmu) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. दोनों शीर्ष नेताओं ने इस त्योहार को भारतीय संस्कृति की विविधता और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में सराहा है.

राष्ट्रपति मुर्मू ने दी होली की बधाई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समस्त देशवासियों को होली की बधाई देते हुए इस पर्व के सामाजिक सद्भाव पर बल दिया. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि रंगों का यह त्योहार लोगों के जीवन में प्रेम और आशा का संचार करता है. यह भी पढ़े:   Happy Holi 2026: देश भर में आज होली की धूम, लोग एक-दूसरे को रंग लगाकर मना रहे हैं खुशियों का त्योहार; देखें VIDEO

राष्ट्रपति ने कहा कि यह उत्सव हमारी आपसी एकता और भाईचारे को और अधिक मजबूत करता है. उन्होंने कामना की कि यह पर्व सबके जीवन में खुशियां लेकर आए. साथ ही, उन्होंने देशवासियों से अपील की कि हम सब मिलकर एक 'विकसित राष्ट्र' के निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लें.

PM मोदी ने देशवासियों को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को शुभकामनाएं प्रेषित कीं. उन्होंने कहा कि होली का त्योहार पूरे माहौल में एक नई ऊर्जा भर देता है, जो इस उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता है. प्रधानमंत्री के अनुसार, चारों ओर बिखरे खुशियों के रंग हर व्यक्ति को आनंद से सराबोर कर देते हैं.

प्रधानमंत्री ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए संस्कृत श्लोकों के माध्यम से वसंत ऋतु और खिलती प्रकृति का अभिवादन किया. उन्होंने कामना की कि रंगों का यह संगम देश के हर नागरिक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए.

देशभर में ख़ुशी का माहौल

शीर्ष नेतृत्व की शुभकामनाओं के बीच देशभर के शहरों और गांवों में होली की धूम देखी जा रही है. मथुरा-वृंदावन से लेकर वाराणसी और मुंबई तक लोग रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं. प्रशासन ने त्योहार के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं ताकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से उत्सव मना सकें. इस वर्ष भी बड़ी संख्या में लोग प्राकृतिक और हर्बल रंगों का उपयोग कर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.