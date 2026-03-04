होली 2026 बैंक अवकाश: 4 मार्च को इन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक रहेंगे बंद; देखें पूरी लिस्ट

बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक 'होली' का त्योहार आज, 4 मार्च 2026 को पूरे भारत में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के विभिन्न हिस्सों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया है. आज त्रिपुरा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कुल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. हालांकि, ग्राहकों की सुविधा के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाएं और एटीएम हमेशा की तरह चालू रहेंगे.

इन राज्यों में रहेगा पूर्ण अवकाश

होली के उपलक्ष्य में जिन राज्यों में आज बैंक बंद रहेंगे, उनमें उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्से शामिल हैं. सूची के अनुसार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज बैंकों में कोई आधिकारिक कामकाज नहीं होगा.

इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी बैंक कर्मियों के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है. पश्चिमी भारत के गुजरात और पूर्वी भारत के ओडिशा में भी आज बैंकों के शटर गिरे रहेंगे.

बैंकिंग सेवाओं पर प्रभाव और विकल्प

बैंक शाखाएं भौतिक रूप से बंद रहने के बावजूद, ग्राहकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है. मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और यूपीआई (UPI) जैसी ऑनलाइन सेवाएं 24x7 सक्रिय रहेंगी. यदि किसी ग्राहक को तत्काल नकद की आवश्यकता है, तो वे निकटतम एटीएम (ATM) का उपयोग कर सकते हैं. चेक क्लियरिंग की प्रक्रिया में अवकाश के कारण देरी हो सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण लेनदेन करने वाले ग्राहकों को इसका ध्यान रखना चाहिए.

क्षेत्रीय विविधता और आरबीआई के नियम

आरबीआई की अवकाश नीति के अनुसार, बैंक की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों और संस्कृति के आधार पर तय की जाती हैं. जहां उत्तर और मध्य भारत में आज होली का मुख्य अवकाश है, वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में आज बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के लेनदेन के लिए अपने बैंक की क्षेत्रीय अवकाश सूची को जरूर देख लें.

मार्च महीने की अन्य छुट्टियां

मार्च का महीना वित्तीय वर्ष (Financial Year) का अंतिम महीना होता है, इसलिए बैंकिंग कामकाज काफी बढ़ जाता है. होली के इस अवकाश के अलावा, मार्च 2026 में शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टियों के कारण भी बैंक बंद रहेंगे. 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण कुछ बैंक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिसकी जानकारी बैंक पहले ही साझा कर देते हैं.