Mira-Bhayandar Metro Update: मुंबई मेट्रो की मीरा-भायंदर लिंक से बढ़ेगी यात्रियों की संख्या, लाइन 2A और 7 को मिल सकते हैं रोजाना 1 लाख नए राइडर्स

(Photo Credits @Sunny29223375)

Mira-Bhayandar Metro Update: मुंबई मेट्रो लाइन 9 (मीरा-भायंदर से दहिसर) के पहले चरण का उद्घाटन होने के बाद पश्चिमी उपनगर के मेट्रो नेटवर्क में बड़ी तेजी आने की उम्मीद है. अधिकारियों के अनुसार, इस नए लिंक के शुरू होने से मौजूदा मेट्रो लाइन 2A और 7 की दैनिक राइडरशिप में 50,000 से 1 लाख तक की बढ़ोतरी हो सकती है. यह विस्तार न केवल कनेक्टिविटी सुधारेगा, बल्कि पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे (WEH) पर लगने वाले भीषण ट्रैफिक से भी राहत दिलाएगा.

चार स्टेशन तैयार, उद्घाटन का इंतजार

मेट्रो लाइन 9 के पहले चरण के तहत चार स्टेशन-दहिसर, पांडुरंग वाड़ी, मीरा गांव और काशीगांव—पूरी तरह से बनकर तैयार हैं. इन स्टेशनों को जनवरी में ही कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) से सुरक्षा मंजूरी मिल चुकी है. फिलहाल इन पर ट्रायल रन पूरे हो चुके हैं और अब बस सेवाओं के औपचारिक उद्घाटन की प्रतीक्षा है. अधिकारियों का कहना है कि लाइन 9 सीधे लाइन 7 से जुड़ी होगी, जिससे यात्री बिना ट्रेन बदले काशीगांव से गुंदवली तक का सफर कर सकेंगे. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Line 4 Work Halted: मुलुंड हादसे के बाद MMRDA का बड़ा फैसला, सुरक्षा जांच पूरी होने तक मुंबई मेट्रो-4 का निर्माण कार्य रोका गया

दहिसर टोल नाका के ट्रैफिक से मिलेगी राहत

महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) के एक अधिकारी ने बताया कि यह विस्तार पश्चिमी उपनगरों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा. वर्तमान में दहिसर टोल नाका और पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे पर वाहनों का भारी दबाव रहता है. मेट्रो का यह विकल्प मिलने से हजारों लोग निजी वाहनों या बसों के बजाय मेट्रो को प्राथमिकता देंगे. इस विस्तार के साथ लाइन 7 पर ट्रेनों की फेरियां भी बढ़ाई जाएंगी. वर्तमान में इस लाइन पर प्रतिदिन 280 सेवाएं चलती हैं, जिनमें उद्घाटन के बाद लगभग 40 अतिरिक्त फेरियां जोड़ी जा सकती हैं.

राइडरशिप के लक्ष्य और वर्तमान स्थिति

वर्तमान में मेट्रो लाइन 2A और 7 की संयुक्त दैनिक राइडरशिप लगभग 3.4 लाख है, जो फरवरी 2025 के 2.5 लाख के आंकड़े से बेहतर है. हालांकि, यह अभी भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के अनुमानों से काफी पीछे है. डीपीआर के अनुसार, 2021 तक इन लाइनों पर लगभग 12 लाख यात्रियों का अनुमान था, लेकिन अभी वास्तविक संख्या इस लक्ष्य का केवल 36 प्रतिशत ही है. अधिकारियों को उम्मीद है कि मीरा-भायंदर जैसे घनी आबादी वाले इलाकों के जुड़ने से यह आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा.

अन्य लाइन

लाइन 9 के पहले चरण का उद्घाटन मेट्रो लाइन 2B (मानखुर्द से चेंबूर) के चार स्टेशनों के साथ किए जाने की संभावना है. लाइन 2A और 7 का 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर जनवरी 2023 से पूरी तरह चालू है. अब मीरा-भायंदर विस्तार के जुड़ने से उत्तर-पश्चिमी मुंबई के निवासियों के लिए यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और कनेक्टिविटी का एक नया अध्याय शुरू होगा.