Mumbai Metro Line 4 Work Halted: मुलुंड हादसे के बाद MMRDA का बड़ा फैसला, सुरक्षा जांच पूरी होने तक मुंबई मेट्रो-4 का निर्माण कार्य रोका गया

(Photo Credits @Sunny29223375)

मुंबई. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने 32.32 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन 4 कॉरिडोर पर सभी निर्माण गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है. यह निर्णय शनिवार को मुलुंड में एक कार्यस्थल पर पैरापेट गिरने के कारण हुई दुर्घटना के बाद लिया गया है. इस दुखद हादसे में 49 वर्षीय मजदूर रामधनी बाबाप्रसाद यादव की जान चली गई थी.

13 सदस्यीय विशेष सुरक्षा टीम का गठन

हादसे की गंभीरता को देखते हुए MMRDA ने 13 सदस्यीय 'विशेष गहन सुरक्षा निरीक्षण टीम' (Special Intensive Safety Inspection Team) का गठन किया है. यह टीम पूरे कॉरिडोर में संभावित खामियों की जांच करेगी और संरचनात्मक जोखिमों का आकलन करेगी. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जब तक यह टीम अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती और सुधारात्मक उपाय लागू नहीं हो जाते, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा.

सुरक्षा मानकों और नक्शों की होगी बारीकी से जांच

यह कदम यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर उठाया गया है, विशेष रूप से उन स्थलों पर जो व्यस्त सड़कों और सार्वजनिक क्षेत्रों के ऊपर स्थित हैं. निरीक्षण टीम को सभी चल रहे कार्यों की व्यापक समीक्षा करने का काम सौंपा गया है. इसमें वास्तविक निर्माण की तुलना स्वीकृत आर्किटेक्चरल ड्राइंग (Architectural Drawings) से करना भी शामिल है ताकि किसी भी विचलन का पता लगाया जा सके.

जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, MMRDA ने पुलिस उपायुक्त (जोन 7) को सूचित किया है कि इस घटना के लिए मुख्य ठेकेदार, उप-ठेकेदार या जनरल कंसल्टेंट जिम्मेदार हो सकते हैं. विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि क्या निर्माण प्रक्रिया में किसी स्तर पर लापरवाही बरती गई थी. दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की संभावना है.

निरीक्षण कार्य और भविष्य की योजना

सुरक्षा टीम ने रविवार सुबह से अपना काम शुरू कर दिया है और अगले तीन से चार दिनों तक यह जांच जारी रहने की उम्मीद है. टीम के सदस्यों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि उन्हें किसी भी साइट पर सुरक्षा संबंधी चिंता या स्वीकृत योजनाओं से हटकर कोई काम दिखता है, तो वे तुरंत इसकी रिपोर्ट करें.

मेट्रो लाइन 4, जो वडाला को ठाणे के कासरवडवली से जोड़ेगी, मुंबई के पूर्वी कॉरिडोर पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है. हालांकि, इस हालिया घटना ने निर्माण सुरक्षा प्रथाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.