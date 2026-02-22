Mumbai Metro Dongri Depot: मीरा-भयंदर के डोंगरी में नहीं बनेगा मेट्रो लाइन 9 का डिपो, 12,000 पेड़ों को बचाने के लिए MMRDA ने रद्द किया प्रस्ताव

(Photo Credits @Sunny29223375)

Mumbai Metro Dongri Depot: मुंबई की महत्वपूर्ण मेट्रो लाइन 9 (दहिसर पूर्व से मीरा-भयंदर) के विकास में एक बड़ा नीतिगत बदलाव आया है. पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों के कड़े विरोध के बाद, एमएमआरडीए (MMRDA) ने डोंगरी में प्रस्तावित मेट्रो कार डिपो की योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. इस फैसले से मीरा-भयंदर क्षेत्र के लगभग 12,000 पेड़ों को कटने से बचा लिया गया है.

विरोध और पर्यावरण संबंधी चिंताएं

प्रस्तावित डोंगरी डिपो एक पहाड़ी पर 59.7 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाना था. पर्यावरण विशेषज्ञों और 'वनशक्ति' जैसे गैर-सरकारी संगठनों का आरोप था कि इस परियोजना के लिए हजारों पुराने पेड़ों और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया जा रहा था. स्थानीय ग्रामीणों ने भी अपनी आजीविका और विस्थापन के डर से इस योजना का पुरजोर विरोध किया था. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Line 4 Work Halted: मुलुंड हादसे के बाद MMRDA का बड़ा फैसला, सुरक्षा जांच पूरी होने तक मुंबई मेट्रो-4 का निर्माण कार्य रोका गया

चारकोप डिपो पर शिफ्ट होगा संचालन

डोंगरी डिपो का विकल्प तलाशते हुए, प्राधिकरण ने अब मेट्रो लाइन 9 के संचालन को कांदिवली स्थित चारकोप डिपो से चलाने का निर्णय लिया है. वर्तमान में चारकोप डिपो मेट्रो लाइन 2A और लाइन 7 की सेवाओं को संभालता है.

रणनीति: चूंकि लाइन 9, मेट्रो लाइन 7 (अंधेरी पूर्व से दहिसर पूर्व) का ही विस्तार है, इसलिए इसके रेक को चारकोप में खड़ा करना और वहीं उनका रखरखाव करना तकनीकी रूप से संभव है.

अतिरिक्त व्यवस्था: पीक आवर्स के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ ट्रेनों को लाइन के अंतिम स्टेशनों पर भी खड़ा किया जा सकता है.

सराय काले खां की तर्ज पर 'एलिवेटेड पार्किंग'

प्रताप सरनाईक (परिवहन मंत्री) के हालिया बयानों के अनुसार, डोंगरी में जमीन अधिग्रहित करने के बजाय, सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड स्टेशन के पास एक 'एलिवेटेड पार्किंग' (Elevated Parking) सुविधा बनाने पर विचार किया जा रहा है. यह सुविधा बिना अतिरिक्त जमीन और पेड़ों को नुकसान पहुंचाए ट्रेनों के ठहराव में मदद करेगी